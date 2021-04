Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, la maison d’édition L’Harmattan-Sénégal félicite chaleureusement ses auteurs Khalil Diallo et Ibrahima Hane, respectivement lauréat du Grand Prix Ahmed Baba 2021 et nominé du Prix Orange du livre en Afrique. Pour le prix Ahmed Baba remporté par le jeune écrivain Khalil Diallo, pour son roman ‘’L’odyssée des oubliés’’, il a été remis à Bamako, lors de la rentrée littéraire, évènement phare organisée chaque année au Mali pour redynamiser la littérature dans le pays. ‘’L’odyssée des oubliés’’ est le deuxième roman de Khalil.

Il est ainsi sur la voie du premier, ‘’A l’orée du trépas’’ qui avait déjà été plusieurs fois finalistes dans de prestigieuses compétitions. Dans le livre, le jeune écrivain présente, ‘’dans une langue sensible et poétique, un visage sans concession de l’Afrique, entre guerres de religion, conflits sécessionnistes, racisme, patriarcat et esclavage moderne’’.

Dans la même veine, L'Harmattan a tenu à souhaiter bonne chance à Ibrahima Hane, finaliste pour le Prix Orange pour son ouvrage ''L'écume du temps''. Sur 74 candidatures, les membres des comités de lecture ont choisi six.

Le vainqueur de cette 3e édition recevra son prix, en fin juin, à Tunis. Déjà, lit-on dans le site des organisateurs, les six livres sont entre les mains d’un jury international présidé par Véronique Tadjo et composé de personnalités du monde littéraire : Yvan Amar (journaliste RFI, France), Kidi Bebey (journaliste, éditrice et auteure, France), Yahia Belaskri (écrivain et journaliste, Algérie), Eugène Ebodé (écrivain, Cameroun), Youssouf Amine Elalamy (auteur, lauréat 2020, Maroc), Valérie Marin La Meslée (journaliste ‘’Le Point’’, France), Nicolas Michel (journaliste ‘’Jeune Afrique’’, France), Gabriel Mwènè Okoundji (psychologue et poète, Congo) et Mariama Ndoye (auteure, Sénégal). Lancé en 2019 avec le soutien de l’Institut français, le Prix Orange du livre en Afrique récompense un roman écrit en français par un écrivain africain, publié par une maison d’édition africaine.