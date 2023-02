Le camp Deh Momar Gary de Bango a accueilli, samedi, les festivités marquant officiellement le lancement du centenaire du Prytanée militaire de Saint-Louis, en présence du président Macky Sall et devant un parterre d'invités d'ici et d'ailleurs. Une occasion que le Lt-colonel Mamour Sarr, Commandant de l'école, a saisi pour remercier le président de la République et tous les autres acteurs de l'ampleur des investissements au PMS, sur les 50 dernières années.

Dans son mot de bienvenue au chef de l'État et aux délégations sénégalaises et étrangères, le commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis (PMS) s’est estimé heureux d'être à la tête de l’école et d'être témoin de cette cérémonie historique du centenaire. Pour le Lt-colonel Mamour Sarr, le label d'excellence que cultive le PMS est le fruit d'un effort continu de la part de plusieurs acteurs impliqués dans son évolution, depuis sa création en 1923. Rappelant que l'évolution de l’école, sur les 50 dernières années, illustre parfaitement l'ampleur des investissements consentis par les différents acteurs.

D'ailleurs, a-t-il ajouté, certains anciens enfants de troupe du PMS auront du mal à reconnaitre leur école. "D'une superficie de 8 ha, le Prytanée militaire est passé à 13 ha, avec des espaces études et loisirs. Le lycée qui a été créé en 2008 est séparé aujourd’hui de la zone de vie. Des dortoirs en métal ont laissé la place à des bâtiments modernes à étages, abritant des logements, des espaces études et de loisirs avec des équipements modernisés", a déclaré le colonel Sarr.

Il a également indiqué que les uniformes ont suivi progressivement la tendance moderne des armées sénégalaises. Le tout, combiné au travail abattu par le personnel civil et militaire, et le corps professoral. Une combinaison qui a positivement impacté dans les résultats scolaires de l'école. "Le PMS a réalisé d'excellents résultats aux examens du BFEM et du baccalauréat, avec un taux de réussite de 98 % au premier tour, un pic de 100 % et une forte augmentation de lauréats au Concours général dans les matières scientifiques en 2022", a révélé le Lt-colonel Mamour Sarr.

Revenant sur le thème du centenaire, le commandant de l'école a rappelé que cela fait cent ans que le PMS s'est fixé comme noble objectif de former des serviteurs de la nation imbus de valeurs cardinales. Avant d'expliquer que la devise de l'école, "Savoir pour mieux servir", reflète la philosophie et la mystique de cet objectif.

Raison pour laquelle 14 pays africains envoient leurs enfants au PMS. Ce qui témoigne du sérieux du système éducatif sénégalais, a-t-il conclu.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS