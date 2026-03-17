Une vaste opération internationale de lutte contre la cybercriminalité a permis de neutraliser plus de 45 000 adresses IP et serveurs malveillants à travers le monde. Baptisée Synergia III, cette initiative coordonnée par INTERPOL a mobilisé les forces de l’ordre de 72 pays et territoires entre le 18 juillet 2025 et le 31 janvier 2026.

L’opération visait principalement les activités liées au phishing (hameçonnage), aux logiciels malveillants et aux ransomwares. Elle s’est soldée par 94 arrestations, tandis que 110 autres suspects font toujours l’objet d’enquêtes. Selon Interpol, l’opération a permis de transformer d’importantes quantités de données en renseignements exploitables, facilitant la coopération entre les services d’enquête des différents pays. Les investigations ont débouché sur plusieurs actions coordonnées, notamment des perquisitions dans des sites stratégiques et la perturbation de réseaux cybercriminels. Au total, 212 appareils électroniques et serveurs ont été saisis. Pour Neal Jetton, directeur de la Direction de la lutte contre la cybercriminalité d’Interpol, la menace cybernétique continue de se complexifier. « La cybercriminalité en 2026 est plus sophistiquée et destructrice que jamais. Mais l’opération Synergia III démontre ce que la coopération internationale peut accomplir », a-t-il déclaré, soulignant le rôle d’Interpol dans la coordination des efforts entre forces de l’ordre et experts du secteur privé afin de démanteler les réseaux criminels et protéger les victimes.

Les premières conclusions de l’opération mettent en évidence la diversité des méthodes utilisées par les cybercriminels, allant du phishing aux arnaques sentimentales en passant par les fraudes à la carte bancaire. À Macao (Chine), les enquêteurs ont identifié plus de 33 000 sites web frauduleux, notamment de faux casinos et des plateformes imitant des sites officiels de banques, d’administrations ou de services de paiement. Les victimes étaient incitées à recharger leurs comptes sur ces plateformes ou à communiquer leurs informations personnelles et bancaires. Au Togo, la police a arrêté dix suspects opérant depuis un quartier résidentiel. Certains se spécialisaient dans le piratage de comptes de réseaux sociaux, tandis que d’autres pratiquaient l’ingénierie sociale, notamment les arnaques sentimentales et l’extorsion sexuelle. Après avoir pris le contrôle d’un compte, les fraudeurs contactaient les proches de la victime pour les inciter à transférer de l’argent. Au Bangladesh, les forces de l’ordre ont interpellé 40 suspects et saisi 134 appareils électroniques utilisés dans divers cybercrimes, dont les arnaques aux prêts et à l’emploi, le vol d’identité et la fraude à la carte de crédit.

Dans le cadre de l’opération Synergia III, Interpol a également travaillé en étroite collaboration avec plusieurs partenaires du secteur technologique, notamment Group-IB, Trend Micro et S2W, afin de suivre les activités cybercriminelles et identifier les infrastructures numériques malveillantes. Ces actions coordonnées illustrent, selon l’organisation internationale, l’importance de la coopération internationale et du partage d’informations dans la lutte contre une criminalité numérique en constante évolution.

Par Cheikh Thiam