Le paludisme tue chaque année 500 000 personnes en Afrique au sud du Sahara. La révélation a été faite par le professeur Daouda Ndiaye, chef du département parasitologue de la faculté de médecine, de pharmacie et Odontostomatologie (FMPOS) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a annoncé la disponibilité du vaccin contre cette pathologie au courant de l’année 2022.

Le paludisme est une maladie très endémique. Chaque année, on dénombre plus de 200 millions de cas dans le monde, avec près de 500 000 décès par an, en Afrique au sud du Sahara, indique le professeur Daouda Ndiaye. En sa qualité d’expert de l’OMS pour le paludisme, il a annoncé la disponibilité du vaccin contre cette pathologie, en 2022. « Le vaccin est en cours d’essai. On est en train de le tester dans trois pays que sont le Ghana, le Malawi et au Kenya. Même actuellement, le Burkina est entré dans la danse. Les premiers résultats sont attendus en 2022. On espère qu’on aura un vaccin qui va nous permettre de venir à bout du paludisme dans la zone africaine où le nombre de cas, reste toujours important. Nous espérons qu’avec ce vaccin, on puisse arriver au moins à maitriser la mortalité liée au paludisme, comme c’est le cas avec la covid-19 ».

S’exprimant sur la résurgence de la covid-19, le Professeur Daouda Ndiaye a demandé à ceux qui ne l’ont pas encore fait, d’aller se faire vacciner, parce qu’il « y va de notre intérêt et de notre santé ». Il a, ensuite, invité les Sénégalais à « ne pas baisser les bras, surtout qu’ils doivent comprendre que la maladie est toujours là. Malheureusement, les tendances ne sont pas bonnes. Le nombre de morts augmente. Il ne faut pas qu’on oublie de porter le masque ». Le Professeur Daouda Ndiaye s’est rendu à Diourbel, dans le cadre des activités du mouvement actions dont il est le président fondateur. Il a remis 2500 kits scolaires aux élèves.

S’expliquant sur les raisons d’une telle action, le président fondateur du mouvement actions confie : « Les raisons de cette remise sont simples, c’est de primer les meilleurs élèves de la région de Diourbel, dans le cadre d’une rééducation qui permettra à ces élèves d’être revigorés et d’être motivés pour faire de meilleurs résultats, l’année prochaine. C’est l’occasion pour nous de faire comprendre qu’au Sénégal, on peut bien réussir ici, faire ses études et être au même niveau que tous les experts de ce monde et me concernant dans le monde de la santé ».

Il compte d’ailleurs, l’année prochaine, récompenser les meilleurs avec un accent particulier sur ceux-là qui vivent dans des conditions difficiles. A travers, son mouvement, il a distribué 2500 kits scolaires dont 500 dans la commune de Lambaye, et 2000 restant pour le département de Diourbel. Sur ces 2000 kits scolaires, les 500 sont revenus aux meilleurs élèves et les 1500 à ceux-là qui sont issus des familles défavorisées.

Boucar Aliou Diallo