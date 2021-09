Depuis jeudi, la météo annonce des orages dans tout le Sénégal. Les premières pluies sont tombées hier. Mais, d’après la météo, ces activités pluvio-orageuses devraient se poursuivre ce weekend. D’après l’Agence nationale de la météorologie et de l’aviation civile (Anacim), il est attendu entre 50 et 100 millimètres particulièrement sur l’axe Dakar-Ziguinchor.

Le ministère de l’Eau et de l’Assainissement, à travers sa Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations, selon un communiqué reçu à EnQuete, renseigne que ''ces évènements pluvieux exceptionnels pourraient engendrer des inondations.

Les services compétents de l’Etat, déjà mobilisés dans le cadre du plan Orsec décidé par le Chef de l’Etat, ont renforcé leurs dispositifs pour prévenir et atténuer les dommages éventuels qui pourraient être occasionnés par ces fortes précipitations''. Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement invite, par ailleurs, les populations à plus de vigilance et leur demande de prendre toutes les mesures d’anticipation nécessaires.