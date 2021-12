De la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal

Nos députés, dépités et certainement très dégoutés, ont finalement pris leur courage à deux mains pour déposer une proposition de Loi tendant à criminaliser l’homosexualité au Sénégal. WAW GOOR

Pour une fois, on peut leur tirer le chapeau à nos parlementaires qui nous avaient plutôt habitués à des comportements hautement plus répréhensibles dans bien d’autres domaines. ALHAMDOULILALH.

On croise les doigts pour prier afin que cela aboutisse à une adoption massive pour modifier notre code pénal dans ce sens. N’en déplaise aux adeptes cachés de ces pratiques honteuses qui lancent des alertes insipides portant surtout sur « l’isolement de notre pays, son exclusion des programmes de développement mondiaux » et tutti et quanti. Qu’à cela ne tienne !

S’il faut vendre son âme au diable pour bénéficier de ces subsides qui d’ailleurs ne sont que des cadeaux empoisonnés qui ont fait beaucoup plus de mal que de bien à nos pays. Nous ne sommes pas preneurs. Il vaut mieux craindre DIEU que le Diable. Et en l’espèce, aucun doute n’est possible. Même les sourds, muets et aveugles savent que l’homosexualité et toutes ses variantes sont des pratiques diaboliques.

En tout état de cause, la démarche de nos élus, s’inscrit dans la logique de notre culture de croyants qui nous exhorte à abhorrer de telles pratiques aux antipodes de notre Foi, de notre culture et de notre éducation.

L’initiative des députés est donc à saluer et à encourager afin qu’elle aboutisse pour sauvegarder ce qui nous reste encore d’Humain dans notre pays. Cela montre que l’alerte que nous avions signalée dans notre contribution intitulée « LBGTI : Ils reviennent, les HOMOS » en date du 03/6/2021 et publiée dans les sites WEB et journaux de la place a été bien entendue. ALHAMDOULILAH…

Pour ceux qui ne l’ont pas lue, j’avais explicitement écrit ceci :

« Ils reviennent LES HOMOS. Ils reviennent encore… à la charge !!!!

… Le mano à mano entre le Sénégal et la ligue mondiale des LBGTI continue sa saga dans une suite ubuesque d’actes.

…En janvier 2018. Ils avaient cherché à organiser une rencontre internationale des LGBTI à Dakar avec la complicité active de certains membres sénégalais de la « confrérie ». La levée de boucliers a été générale et les protestations véhémentes des sénégalais avaient fusé de toutes parts pour condamner avec la dernière énergie cette provocation aux allures d’INSULTES pour le peuple sénégalais majoritairement CROYANT.

Surpris mais surtout désarçonnés par la réaction unanime du peuple sénégalais contre une manifestation PUBLIQUE à grands renforts de publicité pour certainement racoler d’autres zélotes, Ils se sont rendu à l’évidence que la légalisation de l’Homosexualité ne passera pas au Sénégal. …Mais L’Alerte aura été chaude. Très chaude…

Ensuite vint l’affaire OXFAM de juillet 2019 dévoilée par le coup de gueule de notre compatriote Elimane KANE qui a mis à nu les pratiques abjectes de l’O.N. G, OXFAM en la matière dans notre pays LE SENEGAL. Et … leur stratégie d’enrôlement de notre pays dans le giron des Nations LGBTI.

Puis, s’ensuivit en mai 2021 cette attaque frontale tendant à faire légaliser au forceps, les LGBTI au Sénégal. Une audace incroyable qui a fini de révulser tout le peuple sénégalais qui, comme un seul homme a organisé le dimanche 23 mai 2021, une manifestation monstre pour dénoncer avec la dernière énergie leur aversion de la légalisation de la doctrine LGBTI dans notre pays.

Il n’en fallait pas plus pour voir ces « Léviathans » de l’humanité ruer dans les brancards pour vouer aux gémonies notre pays à travers leurs organisations satellites et avec toute la puissance de leurs médiats inféodés pour nous blacklister et nous menacer des pires représailles.

C’est dire combien le rejet du peuple sénégalais leur est resté en travers de la gorge au point qu’ils préconisent de nous bannir de l’espace européen par des mesures de signalement à leurs ambassades pour refuser le visa d’accès à certains de nos compatriotes dont des khalifes Généraux de nos confréries religieuses. Ah ! Si le ridicule pouvait tuer sûr que ces « hommes-femmes » seraient morts depuis belle lurette de leurs turpitudes assumées.

L’interdiction d’accès me fait sourire car ils ne savent pas ou feignent de ne pas savoir que ce sont nos compatriotes qui, en voyageant beaucoup et en allant se soigner dans leurs hôpitaux font vivre et leurs compagnies aériennes et leurs structures sanitaires. En effet, nous voyageons beaucoup et surtout avec plein de bagages payant toujours, rubis sur l’ongle, nos excédents sans sourciller. Au point que – et c’est de notoriété publique- beaucoup de compagnies aériennes européennes interviennent auprès de leurs ambassades pour demander –mezza voce- de lâcher du lest dans la délivrance des visas d’entrée et de séjour pour leur éviter de mettre la clé sous le paillasson. Ensuite, le système sanitaire français ne survivrait pas à un boycott des africains car ce sont eux qui paient cash, leurs soins de santé très onéreux quand la majorité des français est prise en charge par la Sécurité Sociale, chroniquement déficitaire. Donc ces menaces de bannissement et autres ne sont que des rodomontades et des coups d’épée dans l’eau. Ils nous prennent pour des Cons mais « On a TOUT compris ». Comme dirait Ticken JAH. Le chanteur ivoirien.

Et INCH ALLAH RIEN, ABSOLUMENT RIEN NE FERA LEGALISER L’HOMOSEXUALITE ET AUTRES DEVIANCES SATANIQUES DANS NOTRE PAYS. INCH ALLAH

Çà ne passera pas parce que quand bien même notre pays serait une République laïque, Nous sommes DIEU MERCI, un PEUPLE DE CROYANTS…Nous croyons en DIEU LE TOUT PUISSANT et nous nous efforcerons toujours de respecter autant que faire se peut, chacun à son niveau, ses Interdits parmi lesquels l’Homosexualité qui est une véritable ABOMINATION.

Il n’est point besoin d’être une sommité scientifique pour savoir et admettre que DIEU a crée L’Homme et la femme chez les Humains, le Mâle et la femelle chez les animaux pour copuler et perpétuer l’Espèce. Le Blanc a dû trouver cela insuffisant et a donc crée LE GENRE et ses dérivés sous prétexte de combattre l’Homophobie. …On aura tout vu dans ce monde en perdition.

Et on aimerait bien comprendre par quelle alchimie, une pratique qui, hier seulement était vouée aux gémonies au point d’être qualifiée « d’acte contre-nature » et sévèrement condamnée par la Loi, en arrive à devenir subitement NORMALE, voire encouragée et promue ? Tout simplement parce ses adeptes sont devenus plus nombreux et plus influents ? Quelle déchéance, quelle décadence !!

Les HOMO et autres déviants sexuels ont le Droit d’être ce qu’ils sont. C’est leur affaire. La Religion –rapports entre DIEU et l’Homme- étant INDIVIDUELLE, chacun sera seul à répondre de ses actes devant DIEU LE TOUT PUISSANT…SANS AUCUN DOUTE POSSIBLE et irréfragablement.

Ne nous voilons pas la face, les adeptes de l’Homosexualité savent PARFAITEMENT que c’est une pratique ABJECTE. Ils s’y adonnent par pur vice et ils voudraient que TOUT le Monde accepte cela comme NORMALITE. Mais Diantre !!! Pourquoi devrait-on forcément adopter une telle attitude vis-à-vis d’une pratique honnie par toutes les Religions révélées ? Une chose honnie est Honnie. Point barre. Et comme telle, elle doit être rejetée, combattue et interdite. C’est tout. Tout le reste procède d’une fumisterie planétaire sous prétexte de combattre l’Homophobie.

Ah ! oui ! Combattre l’homophobie, vous dites ? On veut bien. Alors, commençons par combattre énergiquement, totalement et véritablement la première et la pire des Homophobies dans le monde qui est la NEGROPHOBIE et le racisme anti-noir qui durent depuis la nuit des temps sans que cela n’émeuve grand monde si ce n’est quelques esprits éclairés beaucoup plus faux-jetons que vrais « indignés ». L’Homme Noir a ceci de particulier qu’on lui dénie même sa nature d’Humaine personne qu’on voudrait octroyer aux LGBTI. Montesquieu, ce grand esprit du 18ème siècle, précurseur de « l’esprit des Lois » soubassement de la Constitution Française et des Droits de l’Homme, ne s’était-il pas exclamé haut et fort ; je cite de mémoire : « Admettre que DIEU a pu mettre une âme dans un corps aussi noir, c’est douter de notre foi chrétienne… ». Et TOC.

Et cela continue encore de nos jours.

Car, on n’a même pas fini de pleurer la mort atroce de Georges Floyd aux USA, du fait d’un policier ouvertement raciste, que des images insoutenables de l’exécution d’un jeune Noir gambien Youssoufa par une bande de blancs racistes à Saint-Etienne, circule en boucle sur le Net jusqu’à donner la nausée. Une telle cruauté sur laquelle tous les médiats français ont fait l’impasse, nous renseigne sur la Haine que le Blanc peut nourrir et nourrit encore pour certains, à l’égard du NOIR.

Voilà où nous mènent les délires racistes quasi-quotidiens d’un Eric ZEMMOUR qui s’épanche dans les médiats français à longueur d’ondes et d’antenne pour déverser son prurit anti-noir avec la bienveillance complice et l’indignation hypocrite des pouvoirs publics français. Ensuite, le choix du rappeur Youssoupha pour l’hymne des BLEUS, l’équipe Nationale de la France pour la toute prochaine Coupe d’Europe des Nations, a donné des urticaires terribles à nombre de français bien pensants. Qui n’ont cessé de déverser leur bile contre un tel choix. Comme quoi, même quand on est né en France, grandi et évolué en France, on ne peut pas être français Vrai du moment qu’on est NOIR. Alors, cherchons l’erreur...

En réalité, après avoir légalisé et banalisé chez eux, toutes les formes de perversions sexuelles comme l’Homosexualité, la bisexualité, le lesbianisme, la zoophilie, la transsexualité, le transgenre et autres au nom de la LIBERTE, ils (les Blancs) cherchent toujours à IMPOSER au reste du monde leur VISION de la société humaine. Et pour cela, ils ne reculeront devant aucune manœuvre pour arriver à leurs fins.

C’est ainsi que leurs ONG qui pullulent à travers le monde- en plus d’être des nids d’espions politiques, économiques, militaires et autres niches d’escroquerie financière pour les pays pauvres qu’elles sont censées « aider », sont aussi les bras armés des lobbies LGBTI pour « contraindre » tous les pays « bénéficiaires » de leur aide, à adopter des législations favorables à leurs funestes desseins au nom des « Droits de l’Homme ».

Mais justement, Droits pour Droits, pourquoi les Français refusent systématiquement la polygamie qui est pourtant une prescription divine pour les Musulmans et veulent nous imposer la légalisation de l’Homosexualité qui est d’essence satanique ? Ils ne sont pas bêtes car ils savent que si jamais, ils acceptaient la légalisation de la polygamie dans leur pays, nombre de leurs femmes aujourd’hui esseulées et devenues des gouines par défaut, allaient trouver Maris à leur pointure pour assouvir leur libido légalement et in fine, entrer dans la religion musulmane. S’ils n’y croient pas, je leur lance ce défi, d’accepter et de légaliser la polygamie et on va voir ce qu’on va voir. C’est aussi simple que çà. Comment peut-on avoir peur de la polygamie sous prétexte que ce n’est pas « notre » culture et accepter, voire promouvoir l’homosexualité qui serait donc à contrario, plus conforme à « notre culture » ? Et qui, non seulement est une pratique honteuse mais surtout plurielle. Les Homo ont toujours plusieurs partenaires. C’est connu. Cherchons encore l’erreur.

Et puis, disons les choses par leur nom pour parler comme l’autre. On y gagne quoi, pour un homme à se faire ramoner l’an…s par un autre homme ? Si ce n’est des maladies honteuses et une dilatation extrême des sphincters qui sont des muscles conçus pour contenir les excréments entassés dans le rectum et, comme pour les portes coupe-feux des grands bâtiments, s’ouvrir vers l’extérieur, pour les libérer lors des défécations. Mais pour les HOMOS, à force d’être ouverts en sens contraire lors des fornications putrides, ils finissent par perdre leur tonicité et leur élasticité et deviennent lâches et fluets. Obligeant l’HOMO à porter des couches XXL pour contenir ses selles qui vont se mettre à couler faute de muscles-barrières solides comme des sphincters en bon état. POUAH ! C’est tout simplement DEGUEULASSE ! Il faut oser le dire.

Qu’ils fassent ce qu’ils veulent et comme ils veulent mais « qu’ils ne nous mettent pas dans çà » - comme diraient nos amis Ivoiriens- en nous demandant de LEGALISER pour légitimer des pratiques aux antipodes des valeurs qui fondent notre société. Et c’est justement pour cela qu’il devient ABOMINABLE de vouloir plaider une légalisation de l’Homosexualité au Sénégal.

Ainsi après avoir autorisé l’adultère, le mariage homosexuel, l’inceste, la pédophilie, la zoophilie, la nécrophilie, la prostitution des mineures et même à ouvrir des Eglises sataniques publiques dans certains pays, les Blancs cherchent vaille que vaille et par tous les moyens possibles à Vouloir Nous imposer à Nous autres, Sénégalais, leurs mœurs débridées pour faire de Nous les COMPLICES de leurs turpitudes assumées. Au nom de quoi devons- nous forcément légaliser cette pratique dans notre pays ? C’est çà qui est INACCEPTABLE…

C’est pourquoi, il devient impératif de redoubler de VIGILANCE car c’est un combat de très longue haleine. Le lobby LGBTI est puissant et gouverne le Monde, ils poseront encore et encore d’autres actes pour parvenir à leurs fins. Déjà qu’ils ont réussi à faire plier l’Eglise Romaine et le Pape semble vouloir aller à Canossa devant leurs coups de boutoir interminables. Mais DIEU EST LE PLUS PUISSANT, LA KHAWTA WA LA KHOUWATA ILLA BILLAH.et INCH ALLAH, Il continuera à préserver notre pays devant les funestes projets de développement et de légalisation des LBGTI dans notre pays afin que L’Homosexualité ne soit jamais acceptée ni légalisée au Sénégal. JAMAIS, INCH ALLAH… Qu’on se le tienne pour dit… » Fin de citation.

ET voilà pourquoi, il faut saluer et se réjouir de l’acte posé par les députés de notre pays avec la proposition de Loi tendant à criminaliser dans notre pays, l’Homosexualité PUBLIQUE il faut bien le préciser. Car ils sont libres ceux qui veulent être et rester PEDES, c’est leur affaire mais qu’ils n’attendent pas de Nous autres, qu’on les adoube pour cela.

Si la Loi passe et nous espérons bien qu’elle passera, nous sommes prêts à subir et à endurer au besoin, toutes les vilénies et avanies que vont déverser ces lobbies funestes sur notre pays en renforçant notre résilience commune et en nous remettant à DIEU SOUBKHANAHOU WAA TAALLA qui SEUL, a la PUISSANCE de Nuire véritablement.

DIEU nous garde le Sénégal.

Dakar le 22/12/2021 Guimba KONATE

DAKAR

guimba.konate@gmail.com