La BM accorde 115 millions de dollars au Sénégal

Dans un contexte de pression économique et de recherche de stabilité financière, le Sénégal bénéficie d’un appui conséquent de la Banque mondiale. L’institution a annoncé l’approbation d’un financement concessionnel de 115 millions de dollars, à travers l’Association internationale de développement (IDA), pour soutenir le Programme pour la transparence dans la gestion des finances publiques et l’assainissement des finances publiques (Sen-Fintrac), prévu pour la période 2025-2029.

Ce programme stratégique s’inscrit dans la Vision 2050 du Sénégal et constitue un pilier essentiel du nouveau cycle de réformes budgétaires initié par l’État. Il est notamment articulé autour du programme Sen-Fiscale, qui reflète la coopération renforcée entre le gouvernement sénégalais et la Banque mondiale, dans le cadre de la gouvernance financière.

L'opération appuie les efforts de l'État dans trois domaines clés que sont la gestion des finances publiques, la viabilité de la dette et la mobilisation accrue des ressources intérieures. Ces axes sont également en phase avec le futur programme de financement des politiques de développement Reset (Réformes pour la stabilisation économique, la transformation et la transparence), destiné à accompagner les ambitions socioéconomiques du Sénégal. Le financement se décline en deux volets. En effet, 105 millions de dollars seront alloués à des résultats mesurables et 10 millions iront au renforcement des capacités institutionnelles, à la gestion du changement et à la transformation numérique.

..Parmi les objectifs concrets, figure l’introduction d’un système moderne de gestion financière, l’élargissement de l’usage des outils électroniques de passation des marchés publics ainsi que la création d’un système unifié d’enregistrement de la dette, destiné à améliorer la transparence dans sa gestion. Sur le plan des recettes, le programme prévoit la modernisation de l’administration fiscale et douanière, notamment à travers la généralisation de la facturation électronique pour les contribuables assujettis à la TVA et l’introduction d’approches axées sur la performance dans les opérations douanières.

‘’Nous saluons l’engagement ferme du gouvernement en faveur de la transparence de la dette et d’une gestion efficace des finances publiques’’, a déclaré Keiko Miwa, directrice de division pour le Sénégal à la Banque mondiale.

‘’Ce programme contribuera à améliorer les services publics, renforcer la confiance des citoyens et poser les bases d’une stabilité budgétaire à long terme’’. En misant sur la transformation numérique, le Sénégal espère aussi renforcer le suivi en temps réel des finances publiques et consolider la gouvernance globale du secteur public. Avec ce financement, le Sénégal franchit une nouvelle étape vers une gestion plus rigoureuse, transparente et durable de ses ressources. Une dynamique indispensable pour bâtir un modèle de développement plus inclusif et résilient face aux défis économiques, climatiques et sociaux à venir.