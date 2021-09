Le grand Magal (célébration en wolof) qui marque l'anniversaire du départ en exil, le 12 août 1895, du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, aura lieu le 26 septembre prochain. Afin de s’assurer de la mise en place du dispositif, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a effectué une visite de travail dans la cité religieuse.

Le Magal de Touba est prévu dans moins de deux semaines. Pour une bonne couverture sanitaire de cet évènement religieux qui draine plus de 3 millions de personnes, le ministre de la Santé et de l’Action sociale était, hier, dans la cité religieuse. Lors de cette rencontre, le médecin-chef de la région médicale, le docteur Mamadou Dieng, a fait part des défis que les blouses blanches devront relever lors de ce Magal.

Il s’agit, d’après le patron des blouses blanches, de la gestion des cas graves, avec la mise en place d’un dispositif de surveillance et de prise en charge de ces cas. Il faut aussi, d’après toujours le Dr Dieng, ‘’gérer les urgences, en rehaussant le plateau technique des SAU (service d’accueil des urgences). Il s’agit aussi de procéder à la surveillance pour détecter les maladies potentiellement épidémiques. Parvenir à une adhésion à la vaccination et relèvement des couvertures, mais aussi à une appropriation des mesures barrières par les populations. Nous souhaitons aussi l’affectation du personnel au niveau des nouveaux postes de santé construits par Touba Ca Kanam et la mairie’’.

Pour ce Magal, il est prévu la mobilisation de 5 778 personnels de santé dont 2 731 seront repositionnés à Touba. A cela, il faut ajouter 108 éléments du service d’hygiène et une enveloppe de 62 millions F CFA pour les médicaments.

S’exprimant sur le dispositif mis en place, le Dr Dieng a déclaré que cette édition se tient dans un contexte de pandémie, d’inondations et de certaines pathologies dans la sous-région, comme la fièvre du Marbourg. ‘’Diourbel est une région-carrefour, limitrophe avec cinq régions. Pour assurer aux pèlerins de bonnes conditions de pèlerinage, il est prévu un plan intégré de communication pour une adaptation aux stratégies de riposte avec des visites à domicile sécurisées, des visites de plaidoyer auprès des leaders clefs, des caravanes, des foras et des émissions au niveau des radios locales. Il faudra adapter les horaires de vaccination avec le calendrier des populations avec des vaccino-groupes qui seront créés. Des équipes seront affectées au niveau des zones inondées pour permettre à ces populations d’avoir accès aux vaccins. D’ailleurs, cinq unités de PCR seront mises en place à Ndamataou, à Darou Khoudoss, à Darou Marnane, au niveau de l’hôpital Matlaboul Fawzény et l’hôpital de Ndamatou. Itou pour le centre de santé de Mbacké’’, a-t-il fait savoir.

Pour ce Magal, 180 points avancés de prestation médicale seront fonctionnels. Faisant le point sur la pandémie de la Covid-19, le médecin-chef a dit que ‘’le cumul du nombre de cas est de 3 917 cas de Covid avec 226 décès, depuis la survenance de la maladie. Présentement, 222 cas sont suivis à domicile. Le taux de guérison est élevé. Il est de 89 %’’.

Deux millions de masques pour respecter les gestes barrières

Après l’exposé du Dr Dieng, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, est revenu sur le sens de sa visite. ‘’Je suis à Touba dans le cadre de la revue du dispositif préparatoire du Magal. Nous avons fait un tour global pour nous rendre compte que le dispositif est totalement au point. Le service d’hygiène, qui a déployé ses équipes à Touba, est en train de prendre toutes les dispositions de prévention, mais aussi toutes les dispositions lui permettant d’intervenir à l’occasion du Magal. Je me réjouis que dans la perspective, le porte-parole du khalife a mis à notre disposition un terrain pour édifier le service de l’hygiène. Autre élément important, c’est que le Samu national, qui gère toute la question des urgences, va inaugurer son édifice à Touba, à l’occasion de ce grand Magal. Ça permet à cette structure d’urgence de gérer et de se déployer dans le cadre d’une stratégie de proximité’’.

A Touba, le ministre a annoncé que deux millions de masques seront mis en place, afin de permettre aux pèlerins d’en disposer pour respecter les mesures barrières. Cette visite aura permis à Diouf Sarr, de ‘’faire le point sur l’état d’avancement de l’hôpital que le chef de l’Etat va inaugurer samedi prochain. Nous avons été véritablement ravis que cet hôpital flambant neuf de 300 lits, avec un coût global de 36 milliards, soit un hôpital de référence avec toutes les spécialités. Nous avons fait le point et dès samedi, le chef de l’Etat va remettre les clés de cet hôpital de niveau 3 ici à Touba. Globalement, nous sommes satisfaits et nous pouvons dire que le Magal va se faire dans les meilleures conditions, parce que toutes les dispositions au plan sanitaire sont en place. Mais aussi, il faut se réjouir qu’au niveau du médicament, la PNA a pris toutes les dispositions pour un bon approvisionnement des postes de santé’’.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)