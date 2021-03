Le collectif Noo Lank appelle à la protection d'Adji Sarr, contre toute forme de manipulation, menace et acte de violence. Suite à sa sortie médiatique mercredi, le mouvement se dit conforté dans la thèse du complot.

‘’Adji Raby Sarr, même "mackysarde", reste une jeune fille naïve, dont nul ne devrait attendre une maturité et une lucidité pouvant lui permettre de ne pas rester l'esclave du pouvoir, pieds et poings liés. Jusqu'à ce qu'elle se libère de ce joug, la persistance du complot et de la manipulation vient d'être démontrée par la sortie d'Adji Sarr au prétexte de demander à Ousmane Sonko de jurer, alors qu'il l'a déjà fait au retour de son audition par le juge, lors de sa conférence de presse.

Le contenu de ses accusations visait moins à convaincre qu'à salir le leader de Pastef’’, déclare le mouvement. Noo Lank estime que la présenter devant les médias, pendant que l'affaire est en instruction et que le juge n'a pu ignorer son intervention médiatique annoncée des heures avant, est encore une preuve de la complicité du juge et du pouvoir. L’objectif étant de faire de l'affaire une entreprise de destruction d'image et blanchiment du président de la République. Par ailleurs, la plateforme insiste sur le droit de jouir d'une protection absolue des journalistes, subissant depuis le début de l’affaire toutes sortes de menaces.