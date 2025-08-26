Une histoire qui frappe...

Fatoumata travaillait depuis huit ans dans une entreprise à Dakar. Un matin, elle ne se présente pas à son poste et cesse toute communication. L’employeur, pensant que c’était un abandon de poste, décide de rompre son contrat sur-le-champ. Quelques semaines plus tard, le tribunal du travail requalifie le licenciement comme abusif, obligeant l’entreprise à verser des indemnités.

Ce scénario illustre un point crucial : l’absence injustifiée d’un salarié ne suffit pas pour licencier automatiquement.

1. Qu’est-ce que l’abandon de poste ?

L’abandon de poste désigne l’absence prolongée d’un salarié sans justification ni notification à l’employeur. Même si l’absence perturbe le fonctionnement de l’entreprise, la loi sénégalaise impose une procédure disciplinaire avant toute rupture de contrat. L’employeur doit agir avec prudence pour ne pas violer les droits du salarié.

2. La jurisprudence sénégalaise : un rappel nécessaire

Le tribunal du travail de Dakar, dans le jugement n°109/2017 du 12 avril 2017, a jugé abusif le licenciement d’un salarié absent 10 jours sans justification, car aucune mise en demeure préalable n’avait été envoyée.

Ce que cela nous apprend

 L’absence injustifiée ne crée pas automatiquement le droit de licencier.

 L’employeur doit donner l’opportunité au salarié de justifier son absence.

 Le non-respect de la procédure disciplinaire peut coûter cher à l’entreprise : indemnités, image ternie et risque de litige.

3. Pourquoi respecter la procédure disciplinaire est crucial

 Protection juridique : respecter la procédure permet de se défendre en cas de contestation devant le tribunal du travail.

 Équité et confiance : les salariés voient que l’entreprise agit de manière juste, ce qui renforce la confiance et le climat social.

 Prévention des abus : une procédure claire décourage les comportements à risque tout en protégeant les droits des salariés.

4. Les étapes clés pour gérer un abandon de poste

 Informer le salarié : envoyer une mise en demeure formelle par courrier ou e-mail, rappelant les obligations et demandant de justifier son absence.

 Accorder un délai raisonnable : généralement entre trois et sept jours ouvrables pour que le salarié réponde ou reprenne son poste.

 Documenter toutes les étapes : conserver copies des mails, lettres, et tout échange relatif à l’absence.

 Évaluer la situation : si aucune réponse n’est donnée, l’employeur peut engager une procédure disciplinaire conforme au Code du travail et au règlement intérieur.

Conclusion

L’abandon de poste est une situation délicate qui peut mettre l’entreprise en difficulté si elle agit précipitamment. Respecter la procédure disciplinaire, s’appuyer sur la jurisprudence et documenter chaque étape permet de licencier légalement un salarié absent tout en protégeant l’entreprise et les droits du salarié

