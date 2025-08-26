Partis avec l’objectif de reconquérir le titre continental, les Lions ont encore buté sur le plafond de verre, en perdant face au Mali (88-80), samedi dernier, en demi-finales de l’Afrobasket-2025, pour la cinquième fois consécutive. Hier, les hommes de Ngagne DeSagana Diop se sont contentés de la médaille de bronze, en battant le Cameroun (91-72) en match de classement.

Après sa victoire éclatante contre le Nigeria, en quarts de finale, l’équipe du Sénégal masculine espérait décrocher le ticket pour la finale de l’Afrobasket Angola-2025. Les Lions retrouvaient en demi-finales, ce samedi, le Mali, qu’ils avaient battu en phase de poules. Mais les hommes de Ngagne DeSagana Diop ont vu leur rêve brisé par les Aigles. Face à des Maliens décidés à en découdre, les Sénégalais ont concédé la défaite (88-80), qui les prive encore une fois d’une finale. Pour la cinquième fois d’affilée (2013, 2015, 2017, 2021, 2025), le Sénégal échoue au stade des demi-finales de l’Afrobasket.

Les Aigles griffent les Lions

Face à une équipe malienne en quête d’une qualification historique en finale, les Sénégalais visent une place en finale, qui les fuit depuis 20 ans. La dernière finale jouée remonte à 2005, perdue face à l’Angola (76-61) en Algérie. Les protégés de Ngagne DeSagana font une bonne entrée en matière en remportant le premier quart-temps, avec un léger avantage de trois points (22-19). Mais Branco Badio et ses coéquipiers n’ont pas su conserver cette avance.

Les Maliens ont mis plus d’intensité dans leur jeu avec une défense solide et une attaque tranchante, les joueurs d’Alhadji Dicko renversé la pente. Ils remportent le second acte (24-13) et partent à la pause avec un avantage de 8 points (43-35). Contrairement au match en phase de poules où elle a été renversée par l’adversaire, l’équipe malienne n’a pas cédé cette fois. Même quand le Sénégal est revenu à -5, les Maliens ont trouvé les ressources pour garder la distance.

Les Sénégalais n’ont jamais su revenir dans ce match. Les locomotives de l’équipe, Jean-Jacques et surtout Branco, n’ont pas su tirer leurs coéquipiers vers le haut. Les Lions ont été dominés par les Aigles pratiquement dans tous les secteurs. Aux lancers francs, ils ont réussi 53,3 % contre 68,2 % pour le Mali, qui s’est imposé également à l’adresse, avec 36 % de réussite contre 25 % pour le Sénégal, aux tirs à distance. A l’issue de la rencontre, le Mali s’adjuge sa première finale de son histoire à l’Afrobasket masculin.

Le bronze de la consolation, JJ Boissy établit un record

Quant aux Sénégalais, ils devront se consoler avec la médaille de bronze, la troisième d’affilée (2017, 2021, 2025). Au lendemain de la défaite face au Mali, les Lions se sont remis sur pieds et ont remporté le match de classement contre le Cameroun. Les Camerounais, battus sur le fil par l’Angola (74-73), ont eu du mal à s’en remettre. Les hommes de DeSagana ont frappé fort d’entrée, avec 14 points d’avance (14-28). Ils ont consolidé leur leadership en creusant l’écart à 21 points avant la pause (26-47).

Avec un Jean-Jacques Boissy en feu, les Sénégalais ont survolé le match. Ils ont déjà fait le break au troisième quart-temps en prenant 30 points d’avance (48-78). En pleine bourre, Boissy a inscrit 24 points en trois actes. L’ancien joueur de l’AS Douanes a fait sensation en plantant 40 points, 5 rebonds et 7 passes décisives, pour une évaluation de +36, à la fin de la partie. L’arrière sénégalais établit ainsi un nouveau record de l’Afrobasket. Le précédent record appartenait au Capverdien Jeff Xavier, auteur de 38 points en 2009 face à la République centrafricaine.

LOUIS GEORGES DIATTA