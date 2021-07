Pour le coordinateur de la cellule communication de Benno Bokk Yaakaar (BBY), il y a cent fois plus de cas de Covid-19 dans les endroits où le président Macky Sall n’a pas été, lors de sa tournée économique, que ceux visités.

‘’C’est un procès en sorcellerie que de dire que le président est à l’origine de la 3e vague de la Covid-19. Personne ne peut douter aujourd’hui de la qualité d’intervention des autorités de l’Etat et de la vision du président de la République pour prendre en charge convenablement cette crise’’. C’est l’avis du coordinateur de la cellule communication de Benno Bokk Yaakaar (BBY).

Selon Pape Mahawa Diouf, c’est le monde qui enregistre actuellement une recrudescence des cas de Covid-19. ‘’Aujourd’hui, si on regarde les localités touchées par la Covid-19, elles sont quasiment cent fois supérieures à celles visitées par le président. Donc, cela n’a rien à voir avec les tournées du président de la République. On devrait aujourd’hui appeler nos compatriotes à plus de responsabilités par rapport aux recommandations des autorités sanitaires pour qu’on puisse continuer à défendre le pays comme nous le faisions depuis longtemps’’, ajoute M. Diouf.

Selon notre interlocuteur, Macky Sall a appelé à une responsabilité individuelle. Chacun, dans son environnement, en ce qui le concerne, doit prendre la décision de prendre les mesures idoines pour préserver la santé de sa famille et de ses voisins.

Sur un autre registre, Papa Mahawa Sémou Diouf s’est prononcé sur une probable sortie du PS de la coalition Benno Bokk Yaakaar, lors des prochaines Locales. En effet, le porte-parole du PS, Abdoulaye Willane, a indiqué qu’il n’est pas exclu que leur parti fasse cavalier seul, en janvier prochain. Pour M. Diouf, BBY est la coalition la plus forte et la plus large de l’histoire du pays. Elle a eu à traverser des expériences d’élections locales dans le passé et, à chaque fois, elle a pu dégager des leaderships nécessaires pour à la fois laisser s’exprimer, lorsque c’est possible, les ambitions locales, mais aussi de préserver l’intérêt de la majorité de la coalition de la mouvance présidentielle partout sur l’échiquier national.

‘’Comme le président de la République l’a annoncé, le moment venu, pour chaque localité, les arbitrages nécessaires seront faits dans le cadre de la coalition très ouverte avec les responsables qui la compose. Il faut préciser que chaque localité a sa réalité’’, précise-t-il.

‘’Parmi les produits qui peuvent être à l’avantage du Sénégal, il y a le tourisme d’affaire’’

Par ailleurs, le directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a confié que, dans le cadre du tourisme, pendant la pandémie, l’État a appuyé le secteur privé par divers mécanismes dont la formation, le crédit hôtelier avec pas moins de 50 milliards qui ont été injectés pour appuyer le secteur privé. A cela s’ajoute la kyrielle de mesures qui ont été prises par les autorités.

Mais, au bout du compte, poursuit-il, il faut arriver à vaincre cette crise sanitaire, ce qui permettra à l’économie du tourisme au niveau mondial de revivre. Sinon, ce sera toujours une situation critique. ‘’Parmi les produits qui peuvent être à l’avantage du Sénégal, il y a le tourisme d’affaire. Le président de la République a beaucoup investi sur un potentiel en termes d’infrastructures et d’évènementiel tels que le Cicad, le Dakar Arena, le stade qui est en cours de construction qui doivent constituer des points d’attraction de l’évènementiel. Nous avons engagé un travail qui doit nous permettre, au bout du compte, d’avoir un bureau de convention qui sera l’instrument indispensable pour la promotion de la destination dans toutes les nations où il y a du tourisme d’affaire. Que ce soit en Afrique du Sud, au Kenya, à Barcelone’’, confie M. Diouf.

D’après lui, ses services sont en train de travailler avec un consultant sur l’étude de faisabilité. L’idée est, dès 2022, qu’il y ait ce cadre de bureau de convention qui va permettre d’avoir une stratégie nationale de promotion des grands évènements à destination du Sénégal. ‘’Il faut comprendre que c’est un secteur du privé. L’État ne joue qu’un rôle d’encadrement législatif et réglementaire qui permet aux produits du tourisme d’affaire d’avoir des initiatives pour que tout ce qui touche ce secteur puisse être développé dans le pays. Il faut des instruments de promotion adaptés. C’est l’objet de ce bureau de convention qui doit servir à développer le tourisme d’affaire dans notre pays’’, a conclu le DG de l’ASPT.

CHEIKH THIAM