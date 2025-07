Auteur d’un nouveau doublé, après celui contre la RD Congo, Nguénar Ndiaye est l’une des rares joueuses à avoir tiré leur épingle du jeu lors de la défaite des Lionnes face à la Zambie (3-2), ce mercredi, en match comptant pour la deuxième journée de la poule A de la Can féminine, Maroc-2024.

L’équipe du Sénégal n’a pas confirmé sa très bonne entrée en lice à la Can féminine 2024, au Maroc. Les Lionnes, qui avaient surclassé la RD Congo (4-0) lors de la première journée, ont mordu la poussière face à la Zambie (3-2) de la redoutable Barbra Banda et ses coéquipières, ce mercredi. Dans cette évolution en dents de scie des protégées de Mame Moussa Cissé, une joueuse est restée constante dans ses prestations. Il s’agit de l’attaquante du FC Bourges, Nguénar Ndiaye. Ayant réalisé un doublé face aux Léopards dames, l’ancienne pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur a récidivé face aux Copper Queens.

Elle a mis le feu dans le camp zambien dès la cinquième minute de jeu. Lancée sur la ligne de front par Méta Kanté, en vrai renard des surfaces, elle a éliminé la portière avant de pousser le cuir au fond des filets. Alors que les Zambiennes confortaient leur avance en menant 3-1, Nguénar a redonné espoir à son équipe en transformant le penalty, à la 80ᵉ minute (3-2), qu’elle a provoqué elle-même. Malheureusement, le Sénégal n’a pas réussi à revenir au score et conçoit la défaite qui complique sa situation pour la suite de la compétition.

Malgré cette déconvenue, l’attaquante de 30 ans a su se mettre en évidence. À l’aise balle au pied, percutante, elle a donné du fil à retordre à la défense zambienne. Avec quatre réalisations, dont deux doublés, en deux matchs, Nguénar Ndiaye domine le classement des buteuses, à égalité avec la Marocaine Chebbak. Elle reste d’ailleurs sur sa dynamique de la dernière édition, où elle a terminé meilleure buteuse du Sénégal et deuxième meilleure réalisatrice de la Can 2022, avec deux buts.

Mame Moussa Cissé satisfait de ses joueuses

Avec ce revers, le Sénégal est dos au mur et doit jouer la qualification contre le pays hôte, le Maroc, pour la troisième et dernière journée de la poule A, ce samedi. Le sélectionneur national se dit résolument tourné vers ce choc, qu’il qualifie de « deuxième finale ». Faisant l’analyse de la rencontre contre la Zambie, Mame Moussa Cissé a épinglé les carences de son équipe : « Nous avons demandé aux joueuses d’emblée d’essayer d’attaquer et de ne pas les attendre. C’est ce que nous avons fait dans les premières minutes : nous avons marqué en premier. Après, elles ont égalisé sur une erreur individuelle, ça arrive dans le football. Mais en première période, nous avons abusé du jeu long. Les filles ont voulu sauter le milieu de terrain, et c’est ce qui nous a fatigués. »

Le coach retient du positif, au-delà des regrets nourris par les errements défensifs et les mauvais choix de ses joueuses : « Après, on a vu une très belle équipe du Sénégal. Sur le contenu, je pense que les filles ont fait de très bonnes choses. Mais on n’a pas eu la réussite escomptée. Je tiens à les féliciter pour les efforts qu’elles ont faits. Elles se sont battues, elles se sont données. Je pense que sur l’ensemble du match, on aurait mérité au moins un point. »

L’entraîneur a salué la résilience de ses joueuses, qui ont été réactives au moment où elles étaient au creux de la vague en seconde période : « Ces jeunes filles, aujourd’hui, ont fait le match qu’il fallait face à cette grande équipe. À un moment, elles les ont même bousculées pour marquer, malheureusement le troisième but égalisateur n’est pas venu. Donc je félicite les filles, je félicite cette équipe de Zambie pour sa victoire. »

Coach Cissé compte même s’appuyer sur ce match pour aborder la troisième journée : « Nous allons surfer sur ce contenu-là, surtout en deuxième période. Elles ont donné beaucoup de fil à retordre à cette équipe. Après le match, les filles elles-mêmes se sont dites qu’il fallait reproduire ce contenu-là, qu’on continue à y croire. On va se battre calmement : ce sera un match encore très difficile. » Mais le technicien n’occulte pas qu’il y a des choses à revoir : « Ce sera à nous d’élever notre niveau pour essayer d’avoir quelque chose face au Maroc. Nous allons continuer à travailler sur nos plans. »

LOUIS GEORGES DIATTA