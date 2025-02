Plaidoyer pour une citoyenneté sécuritaire dans nos quartiers et communes dans un contexte de police de proximité !

« La sécurité du citoyen n’est plus la préoccupation exclusive de la Police et des Forces de défense et de sécurité , mais une préoccupation commune avec les autres composantes de la communauté , y compris les organisations professionnelles , les organisations de la société civile (OSC ) les associations bénévoles et les institutions communales » : tel est le nouveau paradigme lancé depuis 1994 par le document fondamental qu’est devenu le Rapport sur le développement humain du PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement ) !

L’objectif majeur demeure désormais la co-production de sécurité autour de trois acteurs devenus des partenaires pour réaliser une coalition de sécurité :

Les populations engagées dans la sécurité citoyenne ,

Les autorités communales et administratives dans la sécurité urbaine ,

Les Forces de défense et de sécurité mettant en œuvre la sécurité de proximité !

Situé à la base de l’architecture administrative , le quartier , comme le village , est devenu au Sénégal , l’épicentre d’actes récurrents de criminalité , délinquance et autres incivilités ,et étale désormais toute sa vulnérabilité du fait de la double absence d’un engagement citoyen fort et d’un cadre formel lui permettant d’acquérir les capacités pour mener des activités préventives susceptibles d’atténuer ces différentes menaces , voire de les annihiler en temps opportun.

Fort heureusement , le Ministère de l’Intérieur a initié depuis le 16 décembre 2024 une nouvelle doctrine nationale de police de proximité dont la mise en œuvre , sous le concept adopté du Community Policing, « encourage le développement d’initiatives partenariales entre la police ( et la gendarmerie ), la population et les différents acteurs locaux dans une démarche proactive » et demeure un pilier institutionnel fondamental de la Sécurité humaine !

Face aux défis inhérents à ce nouveau paradigme de gouvernance sécuritaire au Sénégal , à savoir transparence et redevabilité pour les forces de sécurité intérieure , celui de participation citoyenne , faisant plus appel à un engagement fort et durable des populations , demeure un facteur incontestable de réussite !

C’est dans cette optique que la contribution de APROSH – au profit des populations et des forces de défense et de sécurité - s’inscrit ainsi dans une vision pragmatique de l’émergence d’un nouveau concept de citoyenneté sécuritaire , inclusive et participative , qui doit être partagée au niveau des populations qui vivent sur le territoire national , faisant d’eux les premiers acteurs de la prévention au niveau local !

A cet égard , il s’avère désormais opportun et urgent de promouvoir les principes opérationnels de la sécurité citoyenne , second pilier de la Sécurité humaine , avec le double objectif :

d’encourager les habitants au niveau local - quartier , village , voire commune - à faire preuve d’un engagement citoyen durable pour s’impliquer davantage dans la prévention de l’insécurité et de la délinquance dans leur zone de vie,

et de renforcer leurs capacités pour être en mesure de mettre en place et d’animer , selon leur position géographique sur le territoire :

un Comité local inclusif de prévention de l’insécurité et de la délinquance (CLPID), niveau quartier ou village , un Comité local inclusif frontalier – maritime , fluvial ou terrestre – selon la frontière concernée Effectuer un diagnostic participatif de l’insécurité et de la délinquance dans leur quartier, Etablir et implémenter un Plan de prévention contre l’insécurité et la délinquance, Désigner un Coordonnateur local pour la prévention de l’insécurité et de la délinquance (CCLPID),et son Adjoint, Mettre en place un système de communication interne ( groupe WhatsApp ) et de coordination efficace avec les forces de sécurité présentes dans le secteur, Mettre en place un système permanent de communication et de veille avec le commissariat ou la brigade de gendarmerie responsable de leur secteur( Point Focal , téléphone ,texto urgence, WhatsApp ) , Faire des propositions relatives au plan de sécurisation routière, d’installation et d’entretien des feux de signalisation, d’organisation de l’éclairage public.et de la signalisation, Promouvoir des initiatives en matière de prévention et d’aide aux victimes en cas de besoin.



Longtemps considérés comme de véritables angle-morts de la réflexion sécuritaire au niveau national, les quartiers , comme les villages , pourront désormais pratiquer et s’approprier la prévention à leur niveau , à la base, et contribuer , en même temps , à la co-production de la sécurité en liaison avec les forces de sécurité du secteur.

Reconnu depuis une vingtaine d’années comme une nécessité pour la sécurité publique , le Comité Local de Sécurité (CLS ) dénommé ici Comité Local de Prévention de l’Insécurité et de la Délinquance (CLPID )- demeure un mécanisme formel de collaboration entre les acteurs civils de la sécurité et les forces de sécurité publique, dans la droite ligne de la vision de la police de proximité.

Organe de nature inclusive , neutre et apolitique, le Comité Local de Sécurité / Comité Local de Prévention de l’Insécurité et de la Délinquance travaille à anticiper sur tous les problèmes de sécurité de la localité. Il constitue un cadre de veille citoyenne sécuritaire et de prévention , et permet aux acteurs civils de la sécurité de jouer pleinement leur partition dans le renforcement de la sécurité publique.

Il assure également la veille citoyenne au profit des forces de sécurité et des populations.

Ce dispositif pourra être dupliqué au niveau de la commune, voire de la ville dans des formats plus élargis.

Organe présentant également une réelle flexibilité au regard de la position géographique ou de menaces de conflictualité ponctuelles ou permanentes , le Comité Local de Prévention de l’insécurité et de la délinquance est en mesure de se décliner en :

Comité Local villageois de prévention de l’insécurité et de la délinquance

Comité Local maritime de prévention de l’insécurité et de la délinquance,

Comité Local fluvial de prévention de l’insécurité et de la délinquance ,

Comité Local de prévention de l’insécurité routière et de la délinquance.

C’est dans cette optique de recherche de solution endogène , que notre association a décliné son « Programme sécurité citoyenne » en projets spécifiques dénommés respectivement :

Projet « AAR SAMA QUARTIER »pour les quartiers ,

Projet « AAR SAMA DEUK » pour les villages,

Projet « AAR SAMA COMMUNE », pour les communes,

Projet « AAR SAMA TALLI » pour la lutte contre l’insécurité routiére .

Ce même souci de participation .des citoyens dans la co-production de sécurité , justifie les thématiques de sécurité routiére, sécurisation des manifestations socioprofessionnelles et établissements scolaires et universitaires pour lesquelles la recommandation majeure de l’association APROSH consiste en la mise en place d’un mécanisme interne et inclusif de gestion de la sécurité , dirigé par un Officier de sécurité , membre ou non de l’organisme, mais :

formé aux meilleures pratiques de gestion de la sécurité d’une association ou d’un établissement scolaire ou universitaire,

et capable de diriger une équipe interne de prévention et de coordination avec les Forces de défense et de sécurité, en période normale comme en situation de crise.

Également forte de l’expertise et de l’expérience de plus de trois à quatre décennies de ses membres dans le domaine de la gouvernance du secteur de sécurité , l’Association APROSH dispose de capacités appréciables pour offrir des prestations et contributions de qualité afférentes respectivement à :

L’audit de sécurité d’une organisation,

La formation d’évaluateurs d’organismes de sécurité et défense,

La mise en place d’un plan de gestion de la sécurité des personnels d’ambassade et des citoyens nationaux résidents ou en transit dans le pays , et l’élaboration du mémento de sécurité correspondant,

La formation sur les principes du contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité,

Et enfin la réalisation d’études et de recherches sur la gouvernance de la sécurité au niveau national et régional.

Par le Colonel (Er) Alioune Diop

Secrétaire Général de l’association APROSH

Association pour la Promotion de la Sécurité Humaine

Contacts : Mail : sgåprosh@gmail.com

Web : www.aprosh.sn

LinkedIn ; Association APROSH

Février 2025