L’économie des pays de la zone CFA est aujourd’hui confrontée à une triple transformation financière mondiale : l’arrivée de l’euro numérique, la généralisation du protocole ISO 20022 pour les paiements internationaux, et l’intensification du yen carry trade. Ces dynamiques, bien qu’externes, ont un impact direct sur la stabilité monétaire, les flux de capitaux et la souveraineté financière de l’Afrique de l’Ouest. Si elles sont bien anticipées, elles peuvent moderniser notre système de paiement et faciliter l’intégration financière mondiale.

Cependant, le risque est réel de voir ces évolutions renforcer la dépendance aux monnaies étrangères, marginaliser les banques locales et fragiliser notre contrôle sur les flux financiers. Il est urgent de repenser notre stratégie monétaire à travers la création d’une Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC) propre à la BCEAO, et de mettre en place des mécanismes de régulation et de formation pour garantir une transition maîtrisée. L’Afrique doit choisir d’être actrice de la révolution monétaire mondiale, et non spectatrice.

Dr Seydou Bocoum