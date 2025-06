Dans un contexte de multipolarité croissante, où les défis mondiaux convergent et où les voix africaines peinent à se faire entendre sur la scène internationale, la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU représente une véritable lueur d’espoir. Comme le souligne l’ancien Secrétaire général Kofi Annan, "Il est essentiel que l'ONU soit représentative de la diversité mondiale, surtout à une époque où notre coopération internationale est mise à l'épreuve." Le soutien à Sall ne se limite pas à l'Afrique ou au Sénégal, mais touche à une nécessité urgente de renforcement de la gouvernance mondiale face à des enjeux cruciaux : paix, sécurité, développement durable et climat.

UNE VOIX AFRICAINE SUR LA SCÈNE MONDIALE

L'Afrique, bien que riche en ressources humaines et naturelles, est souvent marginalisée dans les prises de décisions onusiennes. Macky Sall incarne cette voix africaine qui, selon Nelson Mandela, est "indispensable pour créer un monde de paix et de prospérité." En tant que leader du Sénégal, Sall a déjà fait preuve d’un engagement fort envers les principes d’égalité et de justice qui fondent l’ONU, et sa présence au sein de cette institution pourrait garantir que les préoccupations africaines ne soient plus reléguées au second plan.

EXPERTISE EN GOUVERNANCE ET EN DÉVELOPPEMENT

Macky Sall a su, au cours de son mandat, réaliser des réformes significatives en matière de gouvernance à travers des programmes comme le Plan Sénégal Émergent. Ce dernier vise non seulement à stimuler la croissance économique mais aussi à offrir des solutions aux inégalités. Comme l’a dit le Président américain Barack Obama, "Le développement est plus qu'une simple aide; il s'agit d'une coopération qui nourrit le potentiel humain." En tant que Secrétaire général, Sall pourrait traduire cette vision en politiques concrètes sur le plan international.

PROMOTION DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ

La sécurité en Afrique est devenue un enjeu central, notamment dans des régions touchées par les conflits. Macky Sall a joué un rôle clé dans la médiation et la diplomatie, soulignant l’importance d’une approche préventive dans la gestion des crises. "La paix n'est pas simplement l'absence de guerre, c'est la présence de justice," affirmait le pasteur Martin Luther King. En tant que Secrétaire général, Sall pourrait œuvrer pour une définition plus large de la paix, intégrant des éléments de justice sociale et de développement économique.

UN ENGAGEMENT ENVERS LA DURABILITÉ ET LE CLIMAT

La lutte contre le changement climatique est une urgence mondiale. Macky Sall représente un engagement clair en faveur de la durabilité, ayant initié plusieurs initiatives climatiques. "Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants," disait Antoine de Saint-Exupéry. Sa vision serait déterminante pour orienter les discussions climatiques mondiales vers une action concrète et engagée.

RENFORCER LA COOPÉRATION SUD-SUD

Macky Sall est un fervent défenseur de la coopération Sud-Sud, une approche qui encourage les pays en développement à s’unir pour relever des défis communs. À cet égard, il rejoint l'idée exprimée par l’économiste Amartya Sen : "Le développement doit être conçu comme une liberté." En tant que Secrétaire général, il pourrait promouvoir des initiatives qui encouragent cette solidarité entre nations du Sud.

Le soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'ONU est plus qu'une simple question de nationalité ; il est l'affirmation d'une volonté collective de faire entendre les voix du monde entier, notamment celles de l'Afrique. Dans un monde interconnecté confronté à des crises sans précédent, l'unité et le soutien à cette candidature sont essentiels non seulement pour le Sénégal, mais pour façonner un avenir plus inclusif, juste et durable pour tous. Refusons l'indifférence, car comme le disait le Poète et Philosophe, Pablo Neruda, "Nous pouvons tout faire, mais nous ne pouvons pas tout ignorer."

Par Cheikh Tidiane Kande

Dakar, 01 juin 2025