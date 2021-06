La police a mis la main sur plus de 300 personnes, dans différents endroits de la capitale, ce dimanche, après les combats de lutte à l’arène nationale.

Ceux qui habitent aux alentours de certains stades accueillant des combats de lutte avec frappe, connaissent bien ce phénomène appelé ‘’simol’’. Des bandits font la loi dans la rue. Armés jusqu’aux dents, ils s’en prennent aux passants, aux passagers des transports en commun, à toute personne rencontrée sur leur passage.

Dimanche dernier, après des combats de lutte à l’arène nationale, la police avait mis sur pied un dispositif discret dans plusieurs endroits, pour prévenir ce phénomène. Ainsi, les limiers avaient identifié des points habituels où est noté ce genre d’agissement, pour y ériger des barrages.

C’est ainsi que, selon nos informations, une quarantaine de brigands ont été arrêtés par les différentes équipes en faction dans les zones ciblées. Aux alentours de l’arène nationale, 16 hors-la-loi qui accompagnaient le lutteur Siteu 2 ont été interpellés, une vingtaine entre la Médina, Grand-Dakar et le stade Demba Diop, deux aux HLM et quatre à Bel-Air. Sur certains malfrats, les policiers ont trouvé plus de sept puces de téléphone.

Tout ce beau monde, informent nos sources, est en garde à vue dans les locaux des différents commissariats de la région de Dakar, avant leur déferrement au parquet dans les prochaines heures. Ils sont accusés des délits de vol avec violence, de vol à l’arraché et d’association de malfaiteurs, entre autres. ‘’Nous ne cessons de recevoir des plaintes pour agressions ou vols à l’arraché avec des moyens de transport.

On nous a signalé cela à plusieurs endroits de la région, après les combats de lutte. Alors, on s’est fixé comme objectif de mettre la main sur ses hors-la-loi. Ce qui a permis de tuer dans l’œuf leur projet délictuel. Tout ce que nous voulons, c’est d’installer la peur dans leurs rangs. La peur doit changer de camp. Nous travaillons sur cette question ; on n’est plus loin de nos objectifs. Désormais, après les combats de lutte, la sécurité sera au rendez-vous. Les opérations de ‘’simol’’ des bandits vont prendre fin’’, ont soufflé plusieurs sources qui n’ont pas voulu donner plus de détails sur leur stratégie pour arriver aux résultats escomptés.

Cette opération de sécurisation commencée dimanche dernier en début de soirée, s’est poursuivie jusqu’au petit matin du lundi 21 juin. Elle a permis, selon nos interlocuteurs de mettre la main sur plus de 250 personnes, entre les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque.

Cette opération de ‘’nettoyage’’ de la région de Dakar a permis de saisir une soixantaine de motos, une importante quantité de chanvre indien, 400 fausses pièces administratives de véhicules et une vingtaine de téléphones portables.