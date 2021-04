Point Covid-19 

Le Sénégal a enregistré, ce jeudi, 2 nouveaux décès liés au coronavirus, annonçait hier le ministère de la Santé et de l’Action sociale au cours du point quotidien sur la situation de la maladie. De plus, il est noté 107 nouveaux cas positifs de Covid-19 sur 1 823 tests réalisés, soit un taux de positivité de 5,87 %.

Ces nouvelles contaminations sont constituées de 32 cas contacts suivis et 75 cas issus de la transmission communautaire. Il faut noter aussi que 98 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Mais 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, 38 889 cas ont été déclarés positifs dont 37 532 guéris, 1 056 décès et 300 sous traitement Covid-19.