Point Covid-19  

Sur 3581 tests réalisés jeudi, 549 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,33 %, selon le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye.

Ces nouvelles contaminations, selon le bulletin quotidien d’hier sur l’évolution de la pandémie au Sénégal, concernent 67 cas contacts suivis par les services sanitaires et 482 cas issus de la transmission communautaire dont 332 recensés à Dakar et 150 cas dans les autres régions du pays. Seize nouveaux décès liés au coronavirus ont été enregistrés, alors que 546 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et 63 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Depuis le 2 mars 2020, date d’apparition de la maladie à coronavirus dans le pays, le Sénégal a enregistré 70 125 cas positifs, dont 53 044 guéris, 1 570 décès et 15 510 patients encore sous traitement dans les centres dédiés ou à domicile. En ce qui concerne la campagne de la vaccination, 1 091 990 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la Covid19, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.