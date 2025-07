‘’Le Sénégal est un pays richement doté en ressources aurifères’’. Au premier semestre 2024, le pays a produit plus de 100 000 onces d'or, générant plus de 150 milliards F CFA. ‘’EnQuête’’ vous plonge dans les dernières nouvelles de l'industrie aurifère sénégalaise.

Oriole Resources PLC (AIM : ORR) a révisé l'objectif d'exploration pour son projet aurifère de Senala, dans l'est du Sénégal, estimant des ressources comprises entre 17 et 24 millions de tonnes (concentration de 0,69 à 0,84 g d'or par tonne). Ces estimations équivaudraient à un contenu aurifère de 380 000 à 650 000 onces.

La cible d'exploration se situe hors du périmètre de l'estimation des ressources minérales existantes de 2021 pour Faré Sud. ‘’Le Sénégal est un pays richement doté en ressources aurifères et l'objectif d'exploration révisé pour le projet aurifère de Senala confirme un potentiel substantiel pour un gisement d'or de taille significative’’, déclare le directeur général Martin Rosser.

‘’Le projet, poursuit-il, est stratégiquement situé à proximité d'importants gisements aurifères sénégalais et maliens occidentaux. Nous anticipons avec impatience la finalisation de l'accord de coentreprise avec notre partenaire Managem pour exploiter pleinement ce potentiel’’.

Oriole indique finaliser actuellement l'accord de coentreprise avec son partenaire Agem, qui supervisera l'exploration approfondie du projet, centrée sur la définition des ressources.

Analyse comparative Mali-Sénégal

En ce qui la concerne, Cora Gold LTD (Lon : Cora), avec ses filiales, explore et développe des projets miniers en Afrique de l'Ouest. L'entreprise explore principalement des gisements d'or. Son projet phare est le projet aurifère de Sanankoro, situé dans la ceinture aurifère de Yanfolila, au sud du Mali.

Dans une note, Cora Gold souligne que l'Afrique de l'Ouest demeure un pilier de la production mondiale d'or, le Mali et le Sénégal s'imposant comme des contributeurs dynamiques dans cette région riche en ressources. ‘’Alors que les gouvernements restructurent leurs politiques pour mieux valoriser leurs ressources naturelles, les entreprises opérant dans ces juridictions s'adaptent en misant sur l'innovation, la réussite de leurs explorations et une meilleure intégration communautaire’’, note Cora Gold, estimant que la trajectoire de l'exploitation aurifère au Mali et au Sénégal reflète non seulement une demande croissante, mais aussi une évolution stratégique, un contexte dans lequel les développeurs visionnaires prospèrent.

Selon l'entreprise, le Mali, traditionnellement l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique, a connu une baisse de sa production d'or officielle en 2024 en raison de retards réglementaires et de suspensions d'exploitation. Néanmoins, le pays a enregistré une augmentation significative de 52,5 % des recettes publiques tirées de l'or, témoignant de l'amélioration des mécanismes fiscaux et de la rentabilité durable du secteur.

‘’La construction d'une raffinerie d'or à Bamako, soutenue par la Russie, est au cœur de la nouvelle approche du Mali, marquant un changement de politique vers une plus grande valorisation et une meilleure conservation de la valeur dans le pays’’.

Simultanément, la levée partielle du moratoire sur les nouveaux permis miniers début 2025 a rouvert la voie à l'approbation de projets stratégiques.

En revanche, Cora Gold analyse que l'industrie aurifère sénégalaise, bien que plus modeste, gagne du terrain. ‘’Au premier semestre 2024, le pays a produit plus de 100 000 onces d'or, générant des revenus dépassant les 150 milliards F CFA. Cependant, le secteur reste fortement dépendant des achats étrangers, ce qui témoigne d'un impératif croissant de développement de la chaîne d'approvisionnement locale’’, note l'entreprise.

Malgré cela, Cora Gold souligne que l'environnement réglementaire au Sénégal est généralement perçu comme stable et favorable à l'exploration, ce qui en fait une juridiction attractive pour les acteurs émergents.

Selon la société, le Mali et le Sénégal sont deux marchés qui partagent non seulement une continuité géologique, mais aussi une dépendance critique à l'égard de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (Emape), qui fait vivre des millions de personnes dans la région. ‘’Les gouvernements sont confrontés au double défi de formaliser le secteur de l'Emape tout en conciliant investissements à grande échelle, inclusion des communautés et protection de l'environnement’’, souligne Cora Gold.

Son projet phare de Sanankoro, dans le sud du Mali, a enregistré une croissance constante de ses ressources, avec une estimation actuelle dépassant le million d'onces. Parallèlement, les initiatives de forage de la société dans la zone de Madina Foulbé, au Sénégal, illustrent une approche globale du portefeuille visant à dégager de la valeur.

F. BAKARY CAMARA