Le coup d’envoi des épreuves du baccalauréat 2025 a été donné ce mardi 1er juillet dans la capitale du rail. Les autorités académiques et administratives, en tête l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Georges Faye, ont effectué une tournée de supervision dans les différents centres d’examen de la région.

À l’issue de cette visite, M. Faye s’est félicité du bon déroulement de ce premier jour de composition : "Pas de couacs, pas de résistance à l’accès des téléphones portables, les candidats ont collaboré. Cela nous rassure quant au respect des consignes et à la bonne organisation des épreuves’’, a-t-il déclaré.

De son côté, l’inspecteur d’académie de Thiès, Gana Sène, a confirmé la bonne tenue des épreuves dans l’ensemble des centres, soulignant une participation record cette année avec 28 954 candidats inscrits, dont 192 au Bac technique. Cette hausse de 857 candidats par rapport à l’édition précédente porte la part des garçons à 11 163 (38,55 %) et celle des filles à 17 791 (61,45 %).

Si cette dynamique traduit les avancées notables en matière de scolarisation des filles, elle suscite également une certaine inquiétude quant à l’équilibre entre les genres. ‘’C’est une tendance certes positive, mais elle doit nous alerter. Nous devons veiller à ce que d’ici quelques années, cet écart ne s’accentue pas davantage. L’objectif reste que tous les enfants de ce pays puissent aller à l’école, y rester et y réussir’’, a prévenu Gana Sène. Cette mise en garde souligne la nécessité d’intensifier les efforts en faveur de l’éducation des garçons, notamment en milieu rural et dans les zones défavorisées, afin de garantir une équité réelle et durable dans l’accès et la réussite scolaires. Les autorités académiques et administratives ont invité à maintenir la discipline et la vigilance tout au long des épreuves afin de préserver l’intégrité et la crédibilité du baccalauréat dans la région.

L’académie de Thiès mobilise cette année un dispositif important avec 75 centres d’examen, dont neuf centres secondaires, et un total de 92 jurys. Pas moins de 3 354 surveillants ont été déployés pour assurer le bon déroulement des compositions dans toute la région. M. Sène a, par ailleurs, annoncé un taux de réussite provisoire de 80,50 % pour le Bac technique, soit une progression de deux points par rapport à l’année précédente. Ce résultat témoigne, selon lui, des efforts soutenus de l’ensemble des acteurs du système éducatif pour améliorer la qualité de l’enseignement et la réussite des candidats.

Selon M. Sène, les chiffres de l’édition 2025 du bac confirment la tendance observée ces dernières années. ‘’Dans toutes nos statistiques, il y a une percée des filles. Vous avez constaté, en 2024, les filles représentaient 59 % des candidats, et cette année, elles sont à plus de 61 %’’, a-t-il indiqué, saluant les efforts conjoints de l’État, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des communautés pour la promotion de l’éducation des filles.

Ndeye Diallo ( Thiès)