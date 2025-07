À l’instar des autres candidats au baccalauréat général 2025, ceux de Saint-Louis ont démarré hier les épreuves dans de bonnes dispositions. Le constat a été fait par les autorités administratives et académiques de la région. À la fin de la traditionnelle tournée dans les centres d’examen, l’inspecteur d’académie et le préfet ont salué la parfaite organisation et le bon déroulement des compositions.

En compagnie des autorités locales, académiques et des partenaires sociaux de l’éducation, le préfet de Saint-Louis a visité quelques centres et constaté de visu le bon déroulement des épreuves.

Pour l’autorité préfectorale, toutes les conditions sont réunies pour permettre aux candidats de composer dans un cadre serein et surtout sécurisé. ‘’Pour le moment, nous n'avons noté aucun dysfonctionnement. Les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Les présidents de jury et les candidats l'ont confirmé eux-mêmes. Ils disent n’avoir pas été confrontés à des difficultés. Les surveillants sont quasiment tous présents. Toutefois, on a noté quelques absences d'élèves qui sont le plus souvent des candidats individuels. Mais globalement l'examen se déroule dans d'excellentes conditions dans tous les centres que nous avons visités, mais également dans les autres départements’’, a déclaré le préfet Abou Sow.

D’ailleurs, le dispositif organisationnel fonctionnel déployé dans les différents centres a été apprécié à sa juste valeur par l’inspecteur d’académie de Saint-Louis.

Il est, en outre, revenu sur les statistiques régionales. À en croire l’inspecteur ‎Abdoulaye Wade, Saint-Louis a pour le bac général 11 877 candidats, dont 4 593 filles. ‘’Ce qu'il faut toujours constater, c'est la prédominance des séries littéraires. Nous avons 87,68 % des candidats qui sont issus des séries littéraires. Seuls 12,32 % sont issus des séries scientifiques. Donc, il y a un travail à faire. Je pense qu'on va le pousser et qu'on va le faire pour que la série scientifique ne soit plus dominée. Mais dans l'ensemble, le bac se déroule normalement à Saint-Louis. Nous avons juste noté quelques cas d'élèves malades qui sont en train d'être pris en charge’’, a précisé M. Wade.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS