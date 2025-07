Une hausse de violations des données personnelles est constatée par la Commission de protection des données personnelles (CDP). Elle a organisé, hier, une journée de formation et de sensibilisation au profit des influenceurs et porteurs de voix. L’objectif est de faire de ces derniers des relais dans cette ère du numérique où les données personnelles sont de plus en plus violées.

‘’Les statistiques montrent qu'il y a une hausse considérable des violations des données personnelles’’, selon le président de la Commission de protection des données personnelles (CDP), Ousmane Thiombane. Il informe avoir reçu plusieurs catégories de signalements, de plaintes des Sénégalais au niveau des services de la CDP. Des victimes rapportent des cas de piratage : vols de photos-vidéos suivis de demandes de rançon, prise de contrôle de comptes sociaux (Facebook, X...) utilisée pour faire chanter les propriétaires, selon lui.

Ces cyberattaques touchent aussi bien les particuliers que les grandes entreprises, y compris les géants du numérique (Gafam). ‘’Dans cette révolution numérique, il y a une utilisation tout assumée des données personnelles, ce qui cause beaucoup de dommages souvent aux personnes, surtout aux jeunes. Face à ce que nous avons appelé le cyberharcèlement, à l'extorsion de fonds, à la vente des données, à la publication des données sensibles, il y a lieu pour nous de faire quelque chose’’, a déclaré M. Thiombane.

Il s’exprimait, hier, en marge d’une journée de formation destinée aux influenceurs et porteurs de voix sur la protection des données personnelles.

Souhaitant une utilisation responsable des outils technologiques, la CDP compte vulgariser la loi sur la question. La journée d’hier a consisté à informer les participants sur le cadre légal et les bonnes pratiques, et à renforcer leurs compétences pour qu’ils deviennent des relais, mais aussi de promouvoir l’éducation au numérique. ‘’Face aux violations tous azimuts des données personnelles, il y a un risque réel pour la vie privée, la dignité des personnes, j'allais dire la sécurité des personnes’’, a indiqué Ousmane Thiombane.

Ainsi, pour lui, cette rencontre, bien plus qu'une formation, est un appel à la responsabilité, un moment de partage, mais également un point de départ. Monsieur Thiombane appelle à faire évoluer les mentalités, à faire comprendre à chaque citoyen que les données personnelles sont précieuses et que leur protection est un droit fondamental.

En l’en croire, en choisissant de porter ce message, les porteurs de voix participent à bâtir une société numérique plus éthique, plus consciente, plus respectueuse de la vie privée.

Si la révolution numérique offre des opportunités sans précédent, note-t-il, elle s'accompagne aussi de risques majeurs pour les droits humains, selon Maguèye Sow de la Rencontre africaine pour la défense des Droits de l’homme (Raddho). ‘’Les données personnelles sont aujourd'hui une ressource convoitée, souvent exploitée sans consentement éclairé, exposant les citoyens à des violations de leur vie privée, à la manipulation ou même à des formes de modèles d'exploitation’’, a-t-il souligné. Il déclare que la Raddho est engagée dans la vulgarisation des instruments juridiques et d'éducation à la société numérique et salue le partenariat avec la CDP pour renforcer l'assistance juridique aux victimes.

Dans la même veine, la représentante des influenceurs et porteurs de voix, Awa Diack, a insisté sur la responsabilité de tout utilisateur du numérique, notamment des influenceurs ou porteurs de voix. ‘’ Le numérique est une arme, un outil d'impact à manier avec pleine conscience. Le numérique nous relie, il nous donne de la voix, il nous donne de la force, il nous donne de la portée, mais il nous donne aussi une responsabilité immense. Lorsque nous partageons une vidéo, un témoignage, une image, un nom, un numéro, un visage, nous touchons parfois ce qu'il y a de plus sensible : l'intimité des autres, souvent sans malveillance, mais parfois sans le savoir ’’, a indiqué la créatrice de contenus sur Facebook et X.

‘’LaDiack La Linguère’’, comme on l’appelle sur la toile, constate que l’ignorance peut faire autant de dégâts que la mauvaise intention. Ainsi, elle invite à faire plus attention à ce que l’on publie. ‘’ Se protéger, c'est se respecter. Protéger les autres, c'est construire la confiance dans une société ’’, a dit Awa Diack.

Soulignant la nécessité d'une formation adoptée, elle appelle à un dialogue renouvelé entre les institutions et les porteurs de voix et influenceurs. ‘’ Nous avons besoin de formations simples et accessibles et adaptées, de contenus adaptés à nos réalités numériques, de partenariats pédagogiques sur les plateformes numériques, sur TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook et toutes autres plateformes sociales ’’, a-t-elle dit. Et d’ajouter : ‘’ Ensemble, nous pouvons faire de la protection des données un sujet populaire, démocratique et positif, pas une contrainte, mais un reflet de notre bienveillance collective. Nous avons le pouvoir de réparer ce qui est brisé actuellement dans notre société, de redonner confiance à ceux qui l'ont perdue et à ceux qui n'ont plus de voix, de motiver, d'élever et de reconstruire. Et cela commence par le respect de la vie privée de l'autre, de la dignité et de la vérité. ’’

BABACAR SY SEYE