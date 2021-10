Après 16 ans de mariage, Alioune Seck et son épouse Coumba Thiam ont soldé leurs comptes à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Cette dernière reproche à son époux le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 20 jours. Meurtrie, la dame dont la blessure au niveau de l’arcade s’est à peine cicatrisée raconte : « Notre couple a commencé à battre de l’aile, depuis qu’il a pris une seconde femme. En effet, alors que j’étais enceinte de 8 mois, il a pris une deuxième épouse. Quand ma fille est née, il lui a donné le nom de cette dernière dans l’unique but de me faire du mal. En sus de ce fait, je n’entretiens pas de bonnes relations avec celle-ci », raconte la plaignante.

A l’en croire, le jour des faits, son mari qui n’ignore pas ses relations avec sa coépouse a invité l’une de ses filles à aller prendre le pain dans la chambre de celle-ci. « Ce que j’ai refusé, car même quand elle est à la maison, on ne met pas les pieds dans sa chambre, à plus forte raison quand elle est absente. C’est ce qui a provoqué la dispute avec mon mari. En colère, il m’a asséné un coup à l’œil et je suis tombée. Pour éviter sa fureur, je suis allée me réfugier dans les toilettes, mais, il m’a poursuivie. Déjà à terre, il continuait à me rouer des coups de pieds à l’œil », a narré la partie civile qui renseigne que ce n’est pas la première fois que le prévenu la violente.

Pis, elle affirme que celui-ci, ne regrettant pas son acte, a refusé de la rejoindre à l’hôpital pour ses soins médicaux.

‘’C’est une erreur que je regrette’’

Des faits reconnus par Alioune Seck qui souligne n’avoir jamais eu l’intention de blesser son épouse Coumba Thiam. Confondu en excuses, il promet de prendre désormais soin de sa femme et de leurs 4 enfants. « Je ne vais plus me disputer avec elle, encore moins la battre. C’est une erreur que je regrette », a-t-il déclaré.

A la suite de la plaignante Coumba Thiam qui a réclamé 50 mille francs CFA pour dédommagement, la représentante du ministère public pour qui les faits sont constants a requis l’application de la loi.

Dans sa plaidoirie, Me Tafsir Abdoul Sy a soutenu que cette affaire est l’aboutissement de plusieurs mécontentements. Réitérant les regrets de son client, il a sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour lui.

Après en avoir délibéré, le tribunal a reconnu Alioune Seck coupable du délit qui lui est reproché. Il a écopé d’une peine de 15 jours d’emprisonnement ferme. Il est contraint d’allouer à son épouse la somme de 50 mille francs CFA en guise de dédommagement.

MAGUETTE NDAO