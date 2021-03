Le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) invite à un rassemblement à la place de la Nation, samedi prochain, pour exiger la libération des ‘’prisonniers politiques’’. Il l’a fait savoir hier au cours d’une conférence de presse tenue au siège du Pastef/Les patriotes.

Inculpé dans une affaire de viols présumés et de menaces de mort, Ousmane Sonko est libre, sous contrôle judiciaire, mais pas les personnes qui manifestaient pacifiquement pour sa libération, ainsi que des membres de son parti. Ainsi, le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) qui a suspendu les manifestations qui étaient prévues hier et aujourd’hui, invite à un rassemblement, samedi prochain, à la place de la Nation. Ce, pour exiger ‘’immédiatement et sans condition (la libération) de tous les prisonniers politiques encore incarcérés’’.

‘’Toutes les dispositions prévues par la Constitution sont respectées’’, a annoncé, hier, en marge d’un point de presse, ce mouvement composé de partis politiques et d’organisations de la société civile, invitant les manifestants à venir avec le drapeau national. Des rassemblements pacifiques sont aussi prévus dans les régions et la diaspora. Le M2D dit assumer toute sa responsabilité pour mobiliser, organiser et conduire la lutte pacifique du peuple pour la démocratie et l’État de droit. Il compte ainsi résister à la ‘’dictature, à l’oppression et à l’injustice’’.

En effet, il observe la répression ‘’aveugle’’ qui s’est abattue sur les jeunes manifestants, qui a causé la mort de 11 personnes et occasionné des blessures graves à ‘’près de 590’’ autres citoyennes et citoyens sénégalais. Selon les membres de ce mouvement, ‘’cette situation est sans précédent dans l’histoire du Sénégal’’. Ils notent aussi que les arrestations et ‘’la traque des opposants’’ se poursuivent dans le pays.

‘’Aujourd’hui, on nous a signalé le mandat de dépôt de deux étudiants membres du Frapp. Un autre blessé amputé a été poursuivi jusqu’à l’hôpital. Il est actuellement entre les mains de la police’’, regrette le délégué général du Frapp, Alioune Badara Mboup. ‘’Macky Sall apparaitra, sur les langues de la postérité, comme celui qui a fait tirer à bout portant sur des civils innocents’’, a regretté l’un des porte-parole du jour.

Le M2D assure qu’il en tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de saisir les juridictions nationales et internationales compétentes, afin que ces ‘’crimes’’ ne restent pas impunis. A cet effet, il exige l’ouverture d’une enquête indépendante pour retrouver et traduire devant les juridictions tous ceux qui, dans les forces de l’ordre comme parmi les nervis et miliciens ‘’recrutés par le pouvoir, se sont rendus coupables de meurtre dans les manifestations ainsi que leurs commanditaires’’. Il annonce également qu’il publiera, dans les prochains jours, un mémorandum de revendications en 10 points.

Téléthon pour aider les familles des victimes, deuil national

Le M2D (Aar Sunu démocratie) informe qu’il compte organiser un téléthon pour récolter des fonds destinés à aider de manière urgente les familles dans la prise en charge des blessés. Mais aussi pour soutenir celles qui sont endeuillées. Il dit s’incliner devant la mémoire des ‘’jeunes martyrs de la démocratie’’ qui ont perdu la vie durant les évènements sanglants qui ont secoué le pays ces derniers jours.

Dans la même veine, il appelle l’ensemble des Sénégalais à observer une journée de deuil national, ce vendredi 12 mars, pour prier, partout dans le Sénégal, pour le repos de l’âme de ces jeunes partis très tôt. ‘’Pour marquer cette journée, nous appelons les Sénégalaises et Sénégalais à s’habiller en blanc, mettre des foulards blancs sur les devantures des maisons, sur les véhicules en leur mémoire’’, sollicite Serigne Assane Kane de FDS/Les Guelwaars.

‘’L’Etat a certes décidé de le faire, mais les populations veulent aussi apporter leur contribution’’, renchérit le coordonnateur de Y en a marre, Alioune Sané. ‘’D’ailleurs, nous exigeons du gouvernement la mise en place d’une commission nationale indépendante, inclusive et ouverte à la société civile et à l’opposition, entre autres, pour évaluer les réparations et les indemnités à accorder aux familles des victimes et évaluer leur bonne exécution’’, dit-il.

Par ailleurs, le M2D présente ses condoléances ‘’les plus attristées’’ aux familles des victimes ainsi qu’à tout le peuple sénégalais ; invite tous ceux et celles qui le peuvent à se rendre à leurs obsèques pour les accompagner à leur dernière demeure et se mettre en union de prière avec leurs proches.

BABACAR SY SEYE