Birame Souleye, la clé du consensus Dans ce climat belliqueux imposé à l’Assemblée nationale par des députés de tous bords hostiles à toute discipline comme Abass Fall, Barthélemy Dias, Farba Ngom et une jeune dame du nom de Mbergane, il faut noter qu’il y a des représentants du peuple qui essaient tout le temps de se placer au-dessus de la mêlée. Malgré les contradictions, ils ont jusque-là essayé de régler leurs différends par le dialogue. Parmi eux, il y a Oumar Youm de Benno Bokk Yaakaar, Mamadou Lamine Thiam de Wallu, mais surtout Birame Souleye Diop de Yewwi Askan Wi. Ce dernier essaie toujours de prendre de la hauteur et de faire bouger les lignes quand elles sont figées. Visiblement, ses efforts sont souvent entravés par la présence de certaines fortes têtes comme le maire de Dakar, Guy Marius Sagna et Abass Fall qui jouent toujours aux trouble-fêtes et qui peuvent être rangés dans la même catégorie qu’un Farba Ngom. Contrairement à ces pyromanes, Birame Souleye Diop sait avoir des désaccords avec les députés de la majorité. Mais jusque-là, il les exprime avec pertinence et éloquence, en vue de convaincre son auditoire. C’est sans doute l’un des coups de cœur qui auront le plus marqué ce début de législature. Prolongation de la journée du lundi Comme annoncé ci-contre, c’est Guy Marius Sagna qui a lancé les hostilités. Selon lui, cette Assemblée nationale ne sera pas comme les précédentes où la majorité présidentielle faisait la pluie et le beau temps. ‘’Ici, il n’y a plus cette majorité mécanique qui fait ce qu’elle veut. Maintenant, il y a un équilibre. Vous proférez des insultes, nous aussi allons vous insulter. Si vous nous menacez physiquement, nous n’allons pas croiser les bras. C’est à nous de décider de la réponse appropriée à apporter à chaque situation. Si les gendarmes peuvent entrer ici tous les jours, on va voir’’, a-t-il fulminé non sans remettre en cause à nouveau la présence des ministres députés. Pour Abdou Mbow, toutes ces diatribes ne sont que de tentatives désespérées de corriger les erreurs de la veille. ‘’Certaines personnes, raille-t-il, veulent justifier leur bêtise. La vérité est que vous avez un sérieux problème de vous mettre d’accord sur certains points, parce que vous n’avez pas la même vision. Vous vous êtes rencontrés par accident. Je pense qu’il faut revenir à la raison. Ici, c’est un lieu d’expression démocratique ; personne ne peut empêcher le vote…’’.