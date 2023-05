Pr. Cheikh Ahmed Tidiane Cissé

Le gynécologue et obstétricien, Professeur Cheikh A. Tidiane Cissé, s'est vu décerner le prix ​​​de la Bourse d'honneur. Il est accordé à des personnes aux réalisations exceptionnelles dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie ou dans une discipline connexe. Ces personnes sont reconnues à l'échelle nationale et internationale, et sont impliquées dans l'avancement de la santé des femmes aux États-Unis. Le professeur Cheikh A. Tidiane Cissé a obtenu son Doctorat en médecine et son Diplôme d'études spécialisées en gynécologie et obstétrique à l'université de Dakar au Sénégal et a complété sa formation en santé publique axée sur la gestion, la supervision et l'évaluation des programmes de santé reproductive au Californian Western Consortium of Public Health.

Sa carrière d'enseignant a débuté en 1991 en tant que maître de conférences adjoint au Département de gynécologie et d'obstétrique. En 2002, il devient professeur d'obstétrique-gynécologie et est actuellement professeur ordinaire de classe exceptionnelle et chef du Service de gynécologie-obstétrique de la faculté de Médecine de l'Ucad où il assure également la coordination de l'ensemble des formations en obstétrique-gynécologie. Au cours de sa carrière, le Pr. Cissé a occupé des postes dans de nombreuses organisations spécialisées, notamment président de l'Association sénégalaise des gynécologues-obstétriciens et membre de la Commission des relations internationales de la Société africaine de gynécologie-obstétrique. Il est actuellement président de la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie.

Le Pr. Cissé a publié 53 articles dans des revues indexées internationalement et donné 87 présentations dans des congrès scientifiques internationaux. Depuis 1992, il est expert et consultant en santé reproductive pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Agence des États-Unis pour le développement international, du Fonds des Nations Unies pour la population et de la Banque mondiale. Ses domaines de recherche et d'intervention en santé reproductive comprennent la technologie contraceptive, la prévention des cancers du col de l'utérus et du sein, les soins obstétricaux et néonatals d'urgence, la prévention de la transmission du VIH aux fœtus pendant la grossesse et l'amélioration de la qualité des services. En 2010, il a été fait chevalier de l'Ordre national du lion, l'une des plus hautes distinctions du Sénégal. Il est également membre honoraire du Collège national des obstétriciens et gynécologues français.