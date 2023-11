Le département de Kolda a désormais un nouveau patron. Il s’agit de Mbassa Sène qui quitte Bounkiling pour Kolda. Il a été installé ce mardi par le gouverneur de la région. Il remplace Diadia Dia, affecté à Saint Louis.

Le nouveau préfet de Kolda, Mbassa Sène, a été installé, ce mardi 21 Novembre, par le gouverneur de la région de Kolda, Saer Ndao, devant un parterre de chefs de service, d’autorités administratives, judiciaires, d’élus locaux et de guides religieux. Le préfet sortant, Diadia Dia, a listé quelques réalisations, après avoir passé 4 ans à la tête du département de Kolda. « En matière de sécurité publique, les mesures préventives prises avec le concours des forces de défense et de sécurité nous ont permis d’éviter beaucoup de manifestations à haut risque, de troubles à l’ordre public et de circonscrire d’autres à des proportions moindres », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que « le département de Kolda a bénéficié de la couverture sécuritaire avec la création du groupe opérationnel du GMI, d’un poste de gendarmerie à Dabo, d’un détachement de l’escadron de gendarmerie de Kounkané basé à Mampatim’’.

Le préfet sortant invite à poursuivre ces efforts et souhaite ‘’un plein succès au préfet entrant Mbassa Sène dans l’administration du département’’.

Le préfet entrant invité à faire régner l’autorité de l’Etat

Le gouverneur de la région de Kolda, Saer Ndao, a félicité le préfet sortant, avant d’inviter le préfet entrant à faire régner l’autorité de l’Etat, à bien gérer les affaires publiques, à préserver la paix et la cohabitation pacifique. « Le préfet entrant Mbassa Séne est breveté de l’école nationale d’administration option administration générale et il est de la promotion 2007-2009. Auparavant, il est titulaire d’une Maitrise en Science naturelle à l’université cheikh Anta Diop de Dakar et d’un diplôme d’études approfondies en production animale à l’école inter-états des sciences et médecines vétérinaires de Dakar », a renseigné le gouverneur de Kolda.

Saer Ndao de poursuivre qu’il a occupé la fonction d’administrateur civil à la direction de la protection civile du ministère de l’intérieur, puis a été adjoint du préfet du département de Tivaouane, adjoint au gouverneur de la région de Matam chargé du développement, adjoint au gouverneur de la région de Thiés chargé des affaires administratives, adjoint au gouverneur de la région de Kolda chargé des affaires administratives, préfet du département de Linguère, préfet du département de Bounkiling, région de Sédhiou et aujourd’hui, préfet du département de Kolda, région de Kolda.

L’intéressé compte mettre le développement de Kolda sur la rampe de l’émergence et maintenir les rapports avec les populations et les autorités locales. « Je compte accomplir avec abnégation et détermination cette fonction régalienne dont j’ai bien mesuré l’enjeu et la portée. En comptant sur vous, Monsieur le gouverneur, Saer Ndao, et sur l’ensemble des forces vives du département, ma mission ici à Kolda s’articulera sur le triptyque : Sécurité, stabilité et développement ».

NFALY MANSALY