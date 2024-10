Bougane en garde à vue 

Convoqué hier par les limiers de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), le leader de Geum Sa Bopp-Les jambars a été placé en garde à vue, à l'issue de son audition qui a duré plusieurs heures. Les hommes du commissaire Pape Mamadou D. Faye - le patron de cette unité d'élite de la police - reprocheraient à Bougane G. Dany les faits de diffamation et injures publiques, avançaient dans la journée plusieurs sources.

Mais à en croire l’avocat Me El Hadj Diouf, après avoir auditionné le mis en cause toute la journée sur la base de ces infractions, les enquêteurs ont fait un virage à 180 degrés, parce qu’étant dans l’incapacité de prouver de telles accusations. ‘’Il y a eu un revirement spectaculaire. Au moment de notifier la garde à vue, vers 21 h, ils n’ont parlé ni de diffamation ni d’injures publiques. Ils nous ont sorti 'diffusion de fausses nouvelles', parce qu’ils étaient incapables de prouver qu’il a diffamé ou injurié quelqu’un’’, fulmine l’avocat.

...Selon la défense, Bougane n’a fait que se fier à des chiffres qui existent dans tous les documents officiels ; des chiffres donnés par des gens qui sont membres de l’actuel gouvernement ; des chiffres qui sont également repris dans la Nouvelle stratégie nationale de développement. Maitre Amadou Sall déclare : ‘’C’est Ousmane Sonko qui a donné des informations différentes de ce que ses propres collaborateurs nous avaient dit.

Des chiffres différents de ceux que la Cour des comptes avait validés. Les mêmes chiffres sont dans sa stratégie de développement. À partir de ce moment, Bougane est bien fondé à se demander à quels chiffres se fier ; que lui il pense que ces chiffres validés par la Cour des comptes sont les bons.’’ A signaler que le patron de D-Media a un pool d'avocats constitués de Me El Hadj Diouf, Me Amadou Sall, Me Alioune Badara Fall, Me Djiby Diallo, Me Diakhaté et Me Doudou Ndoye.