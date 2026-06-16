Neuf mois après le Conseil interministériel consacré à La Poste, les travailleurs dénoncent la lenteur dans l'application des mesures arrêtées par l'État pour redresser l'entreprise publique. Réunis à Thiès, ils réclament une accélération des réformes, une recapitalisation de l'entreprise et une meilleure régulation du secteur postal.

Les travailleurs de La Poste haussent le ton. Réunis à Thiès dans le cadre d'une journée d'échanges organisée par le Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT), ils ont interpellé les autorités sur l'urgence d'accélérer la relance de l'entreprise publique, confrontée depuis plusieurs années à de graves difficultés financières et opérationnelles. Au cœur des préoccupations du syndicat figure la mise en œuvre des quinze mesures arrêtées lors du Conseil interministériel du 1er septembre 2025 consacré au redressement de La Poste. Selon le secrétaire général du SNTPT, Ibrahima Sarr, les engagements pris par l'État tardent à produire les effets attendus.

« Le taux de mise en œuvre n'atteint même pas 30 %. C'est une situation particulièrement regrettable au regard des attentes suscitées par ces engagements », a-t-il déclaré. Pour le responsable syndical, ces mesures constituaient pourtant une feuille de route susceptible de remettre l'entreprise sur pied et de soulager les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs. Le syndicat regrette également l'absence d'un mécanisme de suivi permettant d'évaluer régulièrement l'état d'exécution des décisions issues du Conseil interministériel.

Au-delà des retards observés, le SNTPT pointe ce qu'il considère comme un manque de dynamisme dans la conduite des réformes. « Depuis l'arrivée de la nouvelle direction générale, nous constatons une certaine inertie. Nous ne voyons pas d'actions concrètes susceptibles de remettre La Poste sur les rails du développement et de la relance », a soutenu Ibrahima Sarr. Si le syndicat reconnaît l'existence d'une volonté politique affichée par les autorités, il estime que celle-ci doit désormais se traduire par des actes concrets. Parmi ses principales revendications, le SNTPT réclame une recapitalisation de La Poste afin de restaurer ses capacités financières, fortement affectées par les déficits accumulés au fil des années. Les travailleurs demandent également une amélioration des conditions de travail et un renforcement des moyens d'exploitation.

Le syndicat appelle par ailleurs l'État à confier davantage de missions publiques à l'entreprise postale. Il cite notamment l'acheminement du courrier administratif, la gestion des valises diplomatiques ou encore certaines opérations de paiement de masse. Ibrahima Sarr regrette ainsi que certaines activités historiquement assurées par La Poste aient été transférées à des opérateurs privés. « L'Ipres confiait auparavant le paiement des retraités à La Poste. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas alors que nous avons démontré notre expertise dans ce domaine », a-t-il rappelé.

Pour le syndicat, le retour de ces activités contribuerait à renforcer les ressources de l'entreprise tout en consolidant sa mission de service public. Les travailleurs plaident également pour un vaste programme de modernisation. Faute de moyens suffisants, La Poste peine à rénover ses infrastructures, renouveler ses équipements et adapter ses services aux nouvelles exigences du marché. La valorisation du patrimoine immobilier de l'entreprise et l'accélération de sa transformation numérique figurent aussi parmi les pistes avancées. « Nos produits et nos services doivent s'appuyer sur les technologies numériques afin de répondre efficacement aux attentes des usagers », a indiqué le secrétaire général du SNTPT. À l'issue de la rencontre, les travailleurs ont lancé un nouvel appel aux autorités pour qu'elles accélèrent l'exécution des mesures de relance et engagent sans délai les réformes jugées indispensables à la survie de l'entreprise.

Ndeye Diallo (Thiès)