Quelques chiffres de la disparité Dans le dernier rapport de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) 2018-2019, les indicateurs suivants ont été relevés à propos des marchés publics. ‘’Au total, 1 407 plans de passation de marchés (PPM) ont été reçus pour les deux années et publiés dans le portail officiel des marchés publics www.marchespublics.sn, pour un total prévisionnel de 52 984 marchés et un budget estimatif de 5 891,261 milliards de francs CFA’’, lit-on dans le rapport. Il résulte des chiffres de l’ARMP une prédominance en nombre des marchés de fournitures, de services courants et de prestations intellectuelles. Lesquels représentaient près de 87 % du nombre total de marchés prévus. Terrain de prédilection des privés nationaux, ces marchés, quoique très importants en nombre, sont très peu significatifs en valeur. D’après l’organe de régulation, ils représentent 22 %. Au même moment, les marchés de travaux projetés pour seulement 13 % du nombre de marchés, utiliseraient près de 78 % des montants estimatifs. Généralement, sur ces marchés, les nationaux n’y voient que du feu. Par ailleurs, lit-on dans le document, ‘’sur les périodes considérées (2018-2019) 90 % du nombre de marchés programmés par les autorités contractantes sont prévus en procédure de DRP (toutes formes confondues : simple, restreinte et ouverte) pour une valeur d’environ 7 % du total des marchés projetés. Par contre, 9 % du nombre des marchés à lancer prévoient la procédure de l’appel d’offres qui représentent 92 % du montant total des marchés estimatifs. En 2018 et en 2019, le nombre de marchés immatriculés s’élève à 6 543 marchés pour un montant cumulé de 2 860 204 828 104 F CFA’’.