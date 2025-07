La saison 2024-2025 a officiellement pris fin à minuit. Un exercice riche qui a vu de nombreuses équipes lever la malédiction : le Paris Saint-Germain, Crystal Palace, Newcastle, Bologne... mais pas que.

Le Bayer Leverkusen a fait des émules. Après 120 ans d'existence, le club allemand a mis un terme à sa malédiction en remportant sa première Bundesliga – sans perdre le moindre match ! – en 2024. Un exploit qui a montré qu'aucune fatalité n'est éternelle et qui a ouvert la voie à de nombreuses autres formations peu vernies.

En 2024-2025, les digues ont été enfoncées comme rarement depuis plusieurs décennies. Alors que l'exercice a officiellement pris fin à minuit, qu'il reste encore à connaître le vainqueur de la Coupe du monde des clubs, nous vous proposons de revenir sur les performances majeures de certaines équipes maudites.

16 mars 2025 - NEWCASTLE : le couvercle enfin sauté

À Wembley, 88 513 témoins ont enfin vu Newcastle briser la chape de plomb posée depuis 1955 : un succès sur Liverpool (2-1) a offert aux Magpies leur première Carabao Cup pour mettre fin à 70 ans de disette nationale. Portée par Dan Burn et Alexander Isak, la bande à Eddie Howe a écarté Chelsea, Arsenal et enfin Liverpool pour écrire la plus belle page de son histoire récente. Un premier trophée depuis le rachat du club par l'Arabie Saoudite. En attendant mieux dans un avenir plus ou moins proche ?

21 avril 2025 – GO AHEAD EAGLES : la Beker et la liesse

Si l'AZ (2009) et Twente (2010) ont été les seuls à briser l'hégémonie du trio infernal (Ajax, PSV, Feyenoord) en Eredivisie, la KNVB Cup laisse plus de place aux surprises. Au De Kuip de Rotterdam, Go Ahead Eagles a mis fin à 92 ans d'attente en battant l'AZ (1-1, 4-2 tab) en finale. Un sacre rocambolesque puisque les Deventeriens ont arraché l'égalisation sur un penalty à la... 99e minute ! Une qualification européenne historique attend désormais ce club qui va découvrir la Ligue Europa pour la première fois.

1er mai 2025 - WOLFSBERGER AC : conte de fées carinthien

Cinq. C'est le nombre de clubs autrichiens à avoir remporté la Coupe d'Autriche en n'ayant disputé qu'une seule finale entre 1922 et 2013. Ils sont désormais six avec le Wolfsberger AC qui s'est adjugé une dernière manche inédite face au TSV Hartberg (1-0). Souvent aperçu en Coupe d'Europe, l'écurie carinthienne a mis la main sur son premier trophée majeur... en 94 ans d'existence. Une sacrée performance pour une équipe opportuniste, qui a profité des sorties prématurées du Red Bull Salzbourg et du Sturm Graz. Au bon endroit, au bon moment.

3 mai 2025 – AL AHLI : l'Asie conquise

Trois ans après sa relégation historique, Al Ahli est de retour sur le devant de la scène. Pas encore de titre en Roshn Saudi League mais un premier sacre en Ligue des Champions asiatique avec une finale à sens unique face au Kawasaki Frontale (2-0). Une belle revanche après deux échecs en 1986 et 2012 grâce notamment à un Riyad Mahrez de gala (9 buts et 8 passes décisives en 13 matchs). Un trophée inédit, un ticket pour la prochaine édition et une place pour la Coupe du monde des clubs 2029. Le club du port de la mer Rouge se replace au sommet du continent.

4 mai 2025 – HARRY KANE : la malédiction vaincue

Il a fallu qu'Harry Kane débarque en Bundesliga pour voir le Bayer Leverkusen sacré. Heureusement pour l'attaquant anglais, il y avait aussi de quoi faire à Munich. Après une première saison blanche, l'ancien goleador de Tottenham a soulevé son premier trophée avec le 35e Meisterschale du Bayern. Une libération pour l'un des plus grands attaquants de la décennie, enfin débarrassé d'un poids devenu légendaire. La «Kane curse» est terminée après quasiment 700 matchs en carrière. Désormais, la chasse aux autres coupes est ouverte.

14 mai 2025 - BOLOGNE : 51 ans d'attente soldés

Après deux échecs en finale de la Ligue Conférence du côté de la Fiorentina, Vincenzo Italiano a fêté sa première saison sur le banc de Bologne en soulevant la Coupe d'Italie. Un court mais précieux succès sur l'AC Milan (1-0) au Stadio Olimpico grâce à Dan Ndoye pour les Rossoblù, titrés pour la première fois depuis 1974. Le tout en n'encaissant qu'un seul but sur l'ensemble du tournoi. Un sacré lot de consolation après le dérapage de la fin de saison en Serie A, avec au bout un ticket pour la Ligue Europa.

17 mai 2025 – CRYSTAL PALACE : 164 ans pour une coupe

Crystal Palace est le seul club à posséder un groupe d'ultras référencé dans le Royaume, et cela s'est vu à Wembley. Dans une ambiance folle, le club londonien s'est offert le plus bel exploit de son existence en battant Manchester City (1-0) en finale de la FA Cup. Le héros ? Eberechi Eze. Le meneur de jeu anglais pourra dire à ses enfants qu'il a déposé le premier trophée à Selhurst Park... 164 ans après sa fondation en 1861. Un moment historique pour tout le sud de Londres, plongé dans une liesse rare.

25 mai 2025 – UNION ST GILLOISE : 90 ans plus tard

1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1913, 1923, 1933, 1934, 1935 et... 2025. Après 90 ans d'attente, une absence dans l'élite de 1972 à 2021 avec des passages en troisième division, l'Union St Gilloise est le nouveau roi de Belgique pour la 12e fois. Vice-champion en 2022 et 2024, le club bruxellois, 3e de la saison régulière, a réalisé un parcours quasiment parfait durant les play-offs (9 victoires et un nul) pour repasser devant le Club Bruges et le KRC Genk. Un finish exceptionnel à l'exact opposé du dernier exercice. Tout vient à point à qui sait attendre.

31 mai 2025 – PARIS SG : la première étoile

Après tant d'années, de galères et de combats, d'investissements pharamineux et de désillusions. Au terme de la plus longue campagne de l'histoire, le Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des Champions. Avec la manière. En finale, le club de la capitale française a mis une déculottée jamais vue à l'Inter (5-0) à Munich. Une performance stratosphérique pour Luis Enrique et sa bande, qui a mis le monde du football à ses pieds. Désormais, une question : cette équipe peut-elle conserver sa couronne ?

1er juin 2025 - PYRAMIDS FC : le Caire hors du duopole

Si Al Ahly est le «Real Madrid d'Afrique» avec 12 sacres, que Zamalek peut être comparé à l'AC Milan avec ses 5 couronnes, le Pyramids FC est un cas unique. Le club fondé en 2008, basé au «Nouveau Caire» , a soulevé sa première Ligue des Champions en battant les Mamelodi Sundowns (1-1, 2-1). Une troisième équipe cairote récompensée dans l'épreuve reine qui a buté quatre fois de suite à la 2e place du championnat entre 2022 et 2025. C'est finalement sur la scène continentale que les «Héritiers des Pharaons» ont gagné le respect de tous. Et offert à la capitale égyptienne une alternative au vieux duopole.

Un championnat gagné haut la main, le back-to-back lors de la Coupe des Confédérations de la CAF : le triplé ne pouvait pas échapper au RS Berkane. Pourtant, le meilleur club marocain a subi la loi de l'OC Safi (1-1, 5-6 tab) en finale de la Coupe du Trône. Un dénouement inattendu pour une équipe fondée en 1921 qui avait remporté l'épreuve en 1950. Une ligne au palmarès qui n'est plus considérée comme valable car la FRMF ne compte pas les titres de coupe nationale ayant été gagnés avant l'indépendance du pays, le 7 avril 1956.

