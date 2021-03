Saccage mairies

Lors des dernières manifestations que le pays a connues, il y a de cela quelques jours, plusieurs centres d’état civil au niveau national ont été saccagés. Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires a condamné avec la dernière énergie le saccage des lieux publics et privés. Oumar Guèye pense qu’il faut être insensé pour saccager des centres d’état civil, parce que c’est la mémoire d’un Etat. I

ls permettent d’identifier les populations dans tout le Sénégal. ‘’C’est dans ces endroits-là que nous pourrons avoir nos papiers qui nous permettront de nous identifier, d’avoir des extraits de naissance, des passeports et cartes nationales d’identité. Donc, je pense qu’il faut condamner cela. Aujourd’hui, les populations prennent conscience que ce qui s’est passé est anormal, une parenthèse ouverte qui est fermée très rapidement’’, a soutenu le ministre hier. C’était en marge d’une réunion élargie de la coordination départementale de la Coalition Benno Bokk Yaakaar de Rufisque. Selon lui, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour la reconstitution des dossiers dans ces lieux, en relation avec les maires.

Ce ne sont pas, selon lui, tous les centres d’état civil qui ont été saccagés. Il y a des communes et des mairies qui ont eu ce problème, mais ils vont les encadrer et faire tout leur possible pour la reconstitution de l’état civil. ‘’Cela pose la problématique de la numérisation et de la digitalisation de l’état civil. Un dossier sur lequel, sur instruction du président de la République, nous travaillons. Nous avons déjà un financement de 18 milliards F CFA avec l’Union européenne et nous allons nous y atteler’’ annonce-t-il.