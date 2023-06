Le tabac est l'une des substances les plus dangereuses qui existent et qui causent de nombreux problèmes de santé. Malheureusement, de nombreux fumeurs ne se rendent pas compte des conséquences de leur habitude jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous avons recueilli les témoignages de quelques anciens fumeurs pour partager leur expérience et parler du danger du tabac.

Des témoignages qui mettent en lumière le champ des dangers du tabac sur la santé physique et mentale. Les fumeurs doivent reconnaître l'impact à long terme de cette habitude sur leur santé et commencer à envisager des moyens de se débarrasser de leur dépendance pour leur propre bien-être et leur qualité de vie future.

Ibrahima Sall est un maçon de 52 ans qui a commencé très tôt à fumer. "J'ai commencé à fumer quand j'avais 16 ans. Je pensais que ce n'était qu'une habitude amusante et que tout le monde le faisait. Mais au fil des ans, je me suis rendu compte que je devais fumer de plus en plus de cigarettes pour me sentir bien. J'ai commencé à avoir des problèmes de respiration et j'ai finalement été diagnostiqué avec une maladie pulmonaire chronique. J'ai compris que c'était le résultat de toutes ces années de tabagisme. Maintenant, je n'ai plus le choix que de vivre avec ce problème de santé toute ma vie, même si j'ai arrêté de fumer depuis douze ans", a-t-il partagé. Son histoire est similaire à celle de Papa Laye Diouf, un instituteur de 44 ans.

En effet, a-t-il fait savoir, "j'ai commencé à fumer au lycée. Je pensais que c'était cool et je voulais être accepté par mes amis. Mais après un certain temps, j'ai réalisé que je devenais de plus en plus dépendant. Je ne pouvais pas rester plusieurs heures sans fumer. J'ai commencé à sentir les conséquences de ma dépendance, quand j'ai développé une toux chronique et que je ne pouvais pas faire les activités que j'aimais à cause de la fatigue. J'ai finalement réussi à arrêter de fumer, mais je sais maintenant que ça aurait pu être beaucoup plus facile, si j'avais arrêté plus tôt. C'est pourquoi j'invite les jeunes à s'éloigner du tabac".

Il n’y a pas que les hommes qui font les frais d’une dépendance au tabac. Fanta. Mb. F, agente commerciale de son état, du haut de ses 33 ans, nous raconte son vécu de fumeuse. "J'ai commencé à fumer à l'âge de 19 ans à l'université. Je pensais que c'était un moyen de gérer le stress de mes études. Mais j'ai rapidement réalisé que fumer n'était pas un moyen de se soulager. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois, mais j'ai échoué à chaque fois. C'est seulement quand mon oncle maternel a été diagnostiqué d'un cancer du poumon que j'ai réussi à arrêter. Le voir souffrir et perdre sa vie a été un catalyseur pour moi. J'ai arrêté et j'ai commencé un mode de vie plus sain. Maintenant, je fais du sport et mange sainement chaque jour pour préserver ma santé", a-t-elle dit.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS