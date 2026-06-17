Vingt-quatre heures après l’effondrement d’un immeuble de type R+2 à Pikine, à Saint-Louis, le bilan humain s’est aggravé avec le décès d’un des blessés hospitalisés. Alors que l’enquête policière se poursuit pour déterminer les causes exactes du drame, les autorités ont annoncé des mesures d’accompagnement social et financier en faveur des familles touchées et des habitants du voisinage.

Face à la tragédie qui frappe le quartier Pikine de Saint-Louis, les autorités administratives et gouvernementales ont multiplié les initiatives pour soutenir les familles endeuillées et les populations affectées. En déplacement sur les lieux du drame, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présenté les condoléances du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre et de l’ensemble du gouvernement.

« Je voudrais leur présenter nos sincères condoléances et leur dire toute notre compassion dans cette épreuve qu’ils traversent », a déclaré le ministre à l’endroit des familles des victimes. Au-delà du soutien moral, les services de l’Action sociale ont déjà engagé des enquêtes pour évaluer l’ampleur des conséquences humaines et matérielles du drame.

Selon le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, les investigations ont permis de mesurer les répercussions sociales du drame. « Le propriétaire a perdu son immeuble et deux de ses enfants, mais il y a également eu des impacts sur les bâtiments voisins. Des dégâts matériels ont été constatés dans le voisinage et plusieurs personnes ont été blessées », a expliqué l’autorité administrative.

L’État promet un accompagnement des victimes

Le gouverneur a ainsi salué la mobilisation rapide de l’ensemble des acteurs intervenus après l’effondrement. Forces de défense et de sécurité, sapeurs-pompiers, personnels de santé, autorités locales, délégués de quartier et riverains ont été fortement impliqués dans les opérations de secours. « Cette mobilisation collective et spontanée a permis de porter assistance aux victimes et de limiter autant que possible les conséquences sociales de cette catastrophe », a-t-il souligné.

De son côté, le ministre de l’Intérieur a tenu à rendre un hommage appuyé aux équipes de secours. Selon lui, l’intervention rapide et coordonnée des sapeurs-pompiers, des forces de sécurité et des services sanitaires a permis de sauver plusieurs vies. « Sans cette organisation efficace, nous aurions pu déplorer davantage de victimes », a-t-il affirmé, tout en saluant la contribution d’une entreprise privée qui a participé aux opérations de sauvetage.

Alors que l’émotion demeure vive au sein de la population, les autorités insistent sur la nécessité de tirer les enseignements de ce drame. Pour Mouhamadou Makhtar Cissé, l’effondrement de l’immeuble doit interpeller l’ensemble des acteurs sur le respect des normes de construction et l’acceptation des contrôles administratifs.

« Les conditions de sécurité, le contrôle des normes et le suivi des constructions doivent être renforcés afin de prévenir ce type d’incident », a-t-il déclaré. Dans cette perspective, le ministre a instruit le gouverneur de Saint-Louis et les autorités administratives à procéder à un recensement actualisé de tous les bâtiments menaçant ruine, particulièrement à l’approche de l’hivernage.

Cette opération devra être menée non seulement dans la région de Saint-Louis, mais également dans les autres régions du pays.

Concernant les causes de l’effondrement, les autorités restent prudentes. Une enquête a été ouverte par le commissariat central et l’autorité judiciaire a été saisie. Si les premiers constats des sapeurs-pompiers fournissent déjà certaines indications, les résultats des investigations permettront d’établir avec précision les responsabilités et les circonstances exactes de l’accident.

En attendant les conclusions de l’enquête, les autorités assurent que l’accompagnement des blessés, des familles endeuillées et des populations affectées se poursuivra dans les prochains jours, dans un esprit de solidarité nationale face à l’une des plus graves catastrophes urbaines enregistrées récemment dans la capitale du Nord.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT LOUIS)