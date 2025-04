Saint-Louis a abrité, hier, la dernière étape de la dissémination du rapport de l'ITIE 2023. La région a réalisé une hausse de plus de sept milliards F CFA pour une enveloppe globale de 17 milliards de nos francs.

Avec la découverte des hydrocarbures dans les blocs offshores de Saint-Louis et Kayar entre 2014 et 2018, la région Nord s'est inscrite comme un futur centre névralgique pour le développement du gaz naturel et du pétrole. Ce qui n’est pas sans retombées positives sur l’assiette fiscale nationale. Le rapport de l’ITIE 2023 montre qu'il y a eu une contribution globale du secteur à hauteur de 17 milliards F CFA contre 10 milliards pour l'année 2022. Pour le président du Comité national ITIE, Thialy Faye, cette hausse démontre que le secteur continue de participer à l'effort de mobilisation des recettes nationales. ‘’Le rapport ITIE 2023 fait état d’une contribution globale des entreprises du secteur extractif s’élevant à 380 milliards F CFA, contre 275 milliards en 2022. Sur cette enveloppe globale, 346,19 milliards F CFA ont été directement versés au budget de l’État. Les entreprises établies dans la région ont contribué à 17,98 milliards F CFA, contre 10, 646 milliards en 2022. La contribution globale des deux entreprises de la région, BP et Kosmos Energy, au budget de l’État, est de 15 045 897 273 F CFA’’, a déclaré Thialy Faye.

Les latentes tensions entre exploitation du gaz et la pêche soulevées

En 2023, le volume des transactions effectuées auprès des fournisseurs locaux s’est élevé à huit milliards F CFA de l’enveloppe globale relative à l’achat de biens et services, alors que les transactions menées avec des fournisseurs étrangers ont atteint 15,41 milliards F CFA, soit 1,45 %. Un écart qui devrait inciter à aller dans le sens de la promotion du renforcement de capacités des tenants des entreprises locales, à les outiller et à les préparer à capter une plus grande part de marchés sur toute la chaîne de valeur des industries extractives du Sénégal. ‘’La contribution de la région, comparée au volume des transactions en termes de contenu local qui avoisine les 23 milliards F CFA, on note que ce dernier constitue un enjeu. Dans le cadre des 23 milliards F CFA, on note que seulement huit milliards ont été captés par des entreprises sénégalaises et 91 millions F CFA par des entreprises saint-louisiennes. Cela montre qu'il faut renforcer davantage les efforts en termes de contenu local, accompagner les entreprises sénégalaises, en particulier celles saint-louisiennes’’, a expliqué M. Faye.

Si l'exploitation du gaz à Saint-Louis constitue une opportunité économique majeure, elle est déjà à l’origine de tensions latentes avec les communautés de pêcheurs locales. ‘’Les pêcheurs de Saint-Louis, qui considèrent leur région comme la capitale de la pêche au Sénégal, expriment souvent leurs inquiétudes face à la cohabitation difficile entre l'exploitation gazière et leurs activités traditionnelles. Ces conflits soulignent la nécessité de maintenir un dialogue inclusif entre les parties prenantes pour trouver des solutions durables qui respectent les droits des pêcheurs tout en permettant le développement des ressources énergétiques. C’est pour toutes ces raisons que je vous exhorte à procéder à un examen approfondi des résultats du rapport ITIE 2023, afin de nous édifier sur les enjeux économiques et environnementaux de l’exploitation. À cet égard, les enjeux liés à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et à la gestion des fonds dédiés aux collectivités territoriales doivent faire l’objet d’une attention accrue’’ a invité Sidy Guissé Ndiongue.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS