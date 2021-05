Un nouveau logo, une nouvelle signature, une nouvelle signalétique… Saham assurance change de dénomination et devient Sanlam Sénégal. Cette nouvelle identité visuelle a été dévoilée hier. Selon le directeur général de Sanlam Sénégal, Majdi Yassine, ce rebranding fait suite à l’opération d’acquisition par Salam group de la totalité du capital de Saham finances, finalisée en octobre 2018.

‘’Nous avons attendu quelques années, afin d’intégrer l’ensemble des opérations. Et donc, ce changement traduit le parachèvement de l’intégration totale des anciennes filiales de notre entité au nouveau groupe Sanlam assurance.

C’est un tournant majeur qui va nous conduire dans les mois et les années à venir à relever significativement le niveau de qualité de service, et la capacité d’innover’’, a-t-il annoncé face à la presse. D’après M. Yassine, cette opération traduit aussi un fort potentiel de création de valeurs pour leurs clients ainsi qu’une source de croissance pour le secteur de l’assurance.

‘’La vision que nous avons, c’est d’avoir un centrage client, adapter de plus en plus nos produits aux besoins de nos clients, renforcer notre capacité financière et de répondre au mieux aux exigences, accompagner au mieux les investisseurs nationaux et internationaux, faire grandir l’économie dans chaque pays où nous sommes, c’est-à-dire avoir une économie inclusive au niveau du groupe, et le faire avec un système de gouvernance, d’éthique et de management de la performance de nos agents, et de nos collaborateurs’’, a-t-il ajouté.