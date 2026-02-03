Al-Nassr a enregistré sa quatrième victoire d’affilée, hier, grâce à Sadi Mané, unique buteur de la rencontre remportée face à Al Riyadh (1-0), en match comptant pour la 19e journée de la Saudi Pro League.

Sadio Mané poursuit sa bonne dynamique sur laquelle a évolué durant toute la Coupe d’Afrique des nations, au Maroc. De retour en club, le meilleur joueur de la 35e édition de la Can continue de briller. En l’absence de Cristiano Ronaldo hors du groupe suite à son refus de jouer avec Al-Nassr, Sadio a conduit son équipe vers sa quatrième victoire de rang. Aligné à la pointe de l’attaque, le double Ballon d’Or africain a délivré son équipe en première période en ouvrant le score à la 40e minute de jeu. Sur une louche de Joao Félix, Mané a battu le portier adverse d’une reprise puissante du pied droit. C’est son quatrième but en championnat (4 passes décisives en 12 matchs). La star sénégalaise aurait même pu corser l’addition à deux reprises. Il a d’abord inscrit un but qui a été invalidé pour position de hors-jeu (90e +4). Une minute plus tard, il a ensuite failli provoquer un penalty, mais la faute du défenseur est située en dehors de la surface de réparation. L’arbitre n’a donc pas sifflé penalty, après visionnage de la VAR.

Mendy et Koulibaly se neutralisent

Le score est resté inchangé (1-0) jusqu’à la fin du match. Ce résultat permet à Al-Nassr (46 pts) de consolider sa deuxième place, à une longueur de l’actuel leader, Al-Hilal (2e, 47 pts). Le club de Riyad a été tenu en échec, un peu plus tard ce lundi, par Al-Ahli (3e, 44 points) d’Edouard Mendy. Malgré le retour de Kalidou Koulibaly, Al-Hilal n’a pas réussi à mettre fin à sa traversée du désert (trois nuls en autant de sorties). Blessé lors de la demi-finale de la Can contre l’Egypte (1-0), le 14 janvier dernier, le capitaine des Lions effectuait son retour à la compétition, hier.

Pour sa part, Edouard Mendy reste sur sa dynamique de la Can. Le portier des Lions a joué hier sa troisième rencontre en championnat avec Al-Ahli. Et depuis son retour, il n’a encaissé aucun but (trois clean sheet). Le club de Riyad ne compte que trois points de retard sur Al-Hilal. Koulibaly et ses coéquipiers devront donc renouer avec le succès lors de leur prochain déplacement sur la pelouse d’Al-Okhdood (17e, 10 pts) pour garder sa première place.

