Un accident de circulation a fait quatre morts et une quinzaine de blessés, dont quatre dans un état grave, hier, dans l’après-midi, sur la route Kolda - Sédhiou, à la hauteur du village de Bougnadou, dans la commune de Sakar.

Les routes ont encore tué. Cette fois-ci, c’est à Sédhiou, plus précisément à hauteur du village de Bougnadou, qu’une collision entre une camionnette de poisson et un car ‘’Ndiaga Ndiaye’’ qui transportait des passagers, a fait de nombreuses victimes. Le bilan fait état, pour l’instant, de quatre morts et de plusieurs autres blessés, tous évacués à l’hôpital régional.

‘’Nous avons été alertés, hier vers 14 h, suite à une collision entre deux véhicules sur la route Kolda - Carrefour Ndiaye, à hauteur du village de Bougnadou. Une fois sur les lieux, nous avons trouvé beaucoup de victimes. Sur place, nous avons découvert quatre corps sans vie’’, renseigne le lieutenant Adama Diop, Commandant de la 43e compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Sédhiou.

Il ajoute : ‘’Ensuite, nous avons dépêché nos moyens pour évacuer à l’hôpital régional de Sédhiou les 15 blessés dont quatre sont dans un état grave. Les corps sans vie ont aussi été déposés à la morgue dudit hôpital. Exactement, c’est une collision entre deux véhicules, l’un venant de Kolda et l’autre en provenance de Sédhiou. Le choc a été violent. Ce qui a occasionné tous ces dégâts et ces pertes en vies humaines.’’

Il faut souligner que les accidents de circulation sont fréquents sur ce tronçon Kolda - Sédhiou, notamment à cause des stationnements des camions, de l’excès de vitesse et du non-respect du Code la route. À cela s’ajoutent la vétusté des véhicules, l’absence de contrôle technique et le mauvais état de la route.

NFALY MANSALY