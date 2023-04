Idrissa Seck a ouvert un front, en s’attaquant à la candidature de Macky Sall à la Présidentielle de 2014. Il essuie des attaques de toutes parts des responsables de Benno Bokk Yaakaar (BBY). Des conseillers du Cese l'invitent à soumettre sa démission de président du Cese ainsi que celle des ministres des Sports et de l’Élevage qui sont de son parti. Le Premier ministre Amadou Ba ne l’a pas aussi raté.

La dernière sortie politique d’Idrissa Seck, Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), continue de faire des vagues. En déclarant publiquement que Macky Sall n’a pas le droit à un troisième mandat, il s’est mis à dos toute la galaxie Benno Bokk Yaakaar.

Hier, les conseillers membres du CESE ayant comme obédience politique la coalition BBY, l’ont tout bonnement invité à soumettre sa démission de président du Cese. Ils réclament aussi les portefeuilles des ministres des Sports et de l’Élevage, dont son parti à la charge.

''Depuis son installation à nos jours comme président du Cese, M. Seck n'a jamais accordé le plus petit entretien aux conseillers de l'obédience politique BBY en refusant de leur accorder des audiences pourtant régulièrement sollicitées'', déclare le vice-président du Cese. Woula Ndiaye qualifie la dernière prise de parole publique d’Idrissa Seck de ''sortie politique malheureuse et calculée qui s'apparente beaucoup plus à une envie d'exister politiquement que de trouver une solution politique à la situation actuelle du pays''. Poursuivant, le président de séance de la rencontre d’hier des conseillers membres du Cese dénonce des ''propos teintés de manipulation de l'opinion et de délation à l'endroit de hautes personnalités de ce pays''.

D'après Woula Ndiaye, Dr Sadia Faty et Cie, Idrissa Seck est dans une logique ''d'écarter tout le monde pour se positionner politiquement et redorer son blason déjà bien terni''. Ils dénoncent notamment l'intention exprimée par Idrissa Seck de se présenter à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024, en étant membre de la Conférence des leaders de BBY au sein de laquelle aucun leader ne s'est exprimé sur une éventuelle candidature. Car, ils considèrent que Macky Sall a consenti des efforts pour permettre au leader du parti Rewmi d''’exister politiquement et de lui offrir une opportunité de se faire une santé physique et financière, en le nommant par décret président du Cese''.

''Les conseillers membres du Cese soutiennent la candidature unanimement exprimée par les militants à la base de BBY à travers tout le territoire national et dans la diaspora'', précise Woula Ndiaye, réaffirmant leur attachement aux idéaux de la coalition politique de BBY sous la conduite éclairée du président Macky Sall depuis plus d'une décennie.

Ils ne sont pas les seuls à être indisposés par la sortie d’Idrissa Seck. Le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar, Me Oumar Youm et le Premier ministre Amadou Ba ont aussi fait des sorties remarquées.

Me Oumar Youm lui demande de tirer les conséquences de ses déclarations

En effet, Me Oumar Youm ne s’est embarrassé de fioritures, au moment de répondre au Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Le Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar persifle : "Connaissant l'homme cela ne nous surprend pas. On sentait déjà cette démarche aboutir à cette déclaration malheureuse. Cette démarche est maladroite. Nous sommes dans une majorité présidentielle avec des partis dirigés par des responsables. Chaque dirigeant aurait pu faire sa déclaration, mais tout le monde par respect à cette coalition, à son unité, s'est abstenu". Il y voit donc, une "échappée solitaire qui ne repose sur absolument rien à part son droit d’être candidat". En effet, il considère qu’Idrissa Seck ‘’aurait pu attendre comme tous les autres leaders que le processus inclusif, de discussions, débats et dialogues pour affiner les positions, puisse aboutir et, (leur) permettre d’avoir un candidat consensuel de Bby.’’

Devant les membres de la Cojer départementale de Mbour qui ont tenu une rencontre de mobilisation des troupes pour la réélection du Président Macky Sall, le maire de Thiadiaye a prévenu : "On ne peut pas être dans une majorité, faire cette déclaration, qui peut être source de perturbations, de bouleversements, de divisions, de tergiversations et rester encore Président du (Cese), et avoir ses ministres dans le gouvernement. L’un ne va pas sans l’autre. Le Président Abdoulaye Wade, quand il avait décidé de se présenter alors qu’on était dans un gouvernement d’union, il avait tiré les conséquences".

Autrement, il attend que le patron de Rewmi rende le tablier.

D’ailleurs s’agissant de l’ancien Président de la République Abdoulaye Wade, Me Oumar Youm s’est offusqué des attaques d’Idrissa Seck à son encontre : "J'ai eu l'impression par endroit que ce point de presse était pour critiquer le Président Abdoulaye Wade, pour l'injurier, pour le jeter en pâture. Abdoulaye Wade ne mérite pas ses déclarations, ses jugements, ce traitement dégradant".

Amadou Ba à Idrissa Seck : ‘’Il faut chercher à préserver la loyauté’’

''La démocratie fait qu'il y ait une divergence d’opinions. Mais si l’on dispose de quelque chose de bien, il faut chercher à la préserver, surtout la loyauté. Nous ne pouvons pas cheminer avec quelqu'un, partager des responsabilités en travaillant avec lui et qu’il y ait turbulence pour se trouver une porte pour se dérober en cherchant à coller des motifs'', a, de son côté, lancé le Premier ministre, lors de la conférence annuelle qu'organisent les femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar des Parcelles-Assainies. Poursuivant, Amadou Ba, qui était en compagnie d’éminentes personnalités de la mouvance présidentielle dont le vice-président de l’Assemblée nationale Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre d’État Mbaye Ndiaye, les anciens ministres Seydou Guèye et Ndèye Saly Diop Dieng, a invité tous les responsables politiques à choisir leur camp et à prendre position.

Le PM d’ajouter : ''Soyons unis en travaillant pour aider le président Macky Sall. Parce que l'heure est grave. Nous devons cheminer avec le président Macky Sall qui a fait un excellent travail.'' Le chef du gouvernement renchérit que c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on voit ''quelqu'un dont le travail n'est pas contesté''. Il s’explique : ''Je peux accepter que quelqu'un dise que son programme est meilleur que celui du président Macky Sall, en reconnaissant qu'il a réussi à faire très bien des choses ou qu’il devrait s'y prendre autrement pour mieux les réussir. Mais que cela se fasse sur la base de la maitrise de ce qu’on avance que de plutôt chercher à tromper les gens.''

Ce faisant, Amadou Ba s’est réjoui de l’unité des femmes de BBY à travers l’organisation de cette conférence annuelle qui a réuni du monde. Ce qui le rend davantage optimiste par rapport à l'élection présidentielle à venir.

Dans ce sillage, il a invité les membres de la coalition présidentielle à s'unir. ''Les problèmes existent partout, mais nous avons besoin de l'unité au sein de Benno Bokk Yaakaar. On est majoritaire. Si nous sommes unis, rien ne résistera à Benno Bokk Yaakaar'', a martelé Amadou Ba.

À l'en croire, il n’y a jamais eu de ''brouille'' entre lui et Mbaye Ndiaye d’une part et entre lui Abdoulaye Diouf Sarr de l’autre. Il dit d'ailleurs entretenir avec eux des relations amicales très saines. En révélant avoir connu Mbaye Ndiaye au temps où il était directeur des Impôts et des Domaines. Ce que le président veut à Dakar, une seule personne ne peut le réussir. Pour Amadou Ba, c’est ''l’axe Grand Dakar – Médina – Yoff – Parcelles-Assainies qui donnera la victoire au président de la République à Dakar''.

BABACAR SY SEYE