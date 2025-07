Deux journées assez exceptionnelles seront servies aux férus de lutte, ce week-end. Balla Gaye 2 vs Siteu d'une part et Liss Ndiago contre Ada Fass, d'autre part. Deux affiches de rêve qui tiendront en haleine les amoureux de ce sport de chez nous, à quelques encablures de la fin de saison.

Dire que ce dimanche c'est la finale de la Coupe du Sénégal qui va opposer le Jaraaf à Génération Foot et va coïncider avec la réouverture du mythique stade Léopold Sédar Senghor. Mais cette fête du football sénégalais est quasiment éclipsée par l'arène qui va accueillir deux affiches et pas des moindres : Balla Gaye 2 vs Siteu le dimanche et Liss Ndiago contre Ada Fass, la veille.

Balla Gaye 2 et Siteu, apparemment en pleine forme, ont assez fait saliver les amateurs lors de leurs face à face notamment. Chacun a promis l'enfer à l'autre, dans l'enceinte de l'Arène Nationale. Balla Gaye sort d'une brillante victoire lors de son remake contre Tapha Tine. Mais s'il veut retrouver la place qui fut la sienne dans l'arène, le Lion de Guédiawaye doit confirmer ce dimanche.

En tout cas, à l'occasion de son open press, tenu ce jeudi, il n'a pas manqué de rassurer ses supporters. “Je suis fin prêt, que ce soit pour la lutte ou pour la bagarre. J’ai affronté tous les profils de lutteurs au Sénégal. Sa taille ne m’inquiète pas. Je me suis préparé et je pense que ce combat ne durera pas plus d’une minute… sauf si je décide de prolonger le plaisir”, a-t-il déclaré, avant de donner un dernier avertissement à son adversaire : “Je ne suis pas comme ses deux derniers adversaires. Il s’apprête à affronter le meilleur de tous les temps”.

Son adversaire Siteu, même s'il bénéficie d'un capital sympathie et d’une cote de popularité assez impressionnante dans l'arène, est presque condamné à s'imposer. Car, ces derniers combats contre Lac de Guiers 2 et plus récemment Modou Lô, ce sont autant de contreperformances face à des ténors. Comme quoi, il a du mal quand l'adversité en face est un peu plus relevée.

Or BG2 est dans cette catégorie de lutteurs. Il reste un adversaire très coriace pour le champion de Lansar. Cependant Siteu, plus élancé que son challenger et plus endurant, comme il l'a prouvé lors de ces deux dernières sorties, a quelques atouts non négligeables. Réputé maître, quand il s'agit de déstabiliser son adversaire, de remporter la bataille de la communication, la bataille psychologique, le phénomène Siteu est convaincu de sa victoire. “Que l'on livre un combat éclair ou que celui-ci tire en longueur, c'est tout à mon avantage. Je serai à l'aise. Je ne lui ferai aucun cadeau”.

Pour cette voix autorisée de la lutte sénégalaise, en l'occurrence Moustapha Gueye, il est impossible de dire qui va l'emporter. « Siteu v Balla Gaye est un combat indécis. Personne ne peut prédire le vainqueur. Malgré ses deux dernières prestations, Siteu sera adulé en cas de victoire, car il va complètement bouleverser la hiérarchie de l’arène. De son côté, Balla Gaye, lui, met quasiment sa carrière en jeu », fait savoir l'ancien Tigre de Fass.

Ainsi, dans cette confrontation qui s’annonce explosive, les deux adversaires ont beaucoup à perdre. Concernant le fils de feu Double Less, une défaite serait synonyme de grosse désillusion, à l'instar de son revers quasi inattendu face à Boy Niang 2. Pis encore, autre chose qu'une victoire anéantirait ses plans de “combat royal” qui dort sans doute quelque part en lui. S'agissant de Moustapha Senghor, une victoire est presque vitale pour la suite de sa carrière. Car en cas de revers, la popularité, la communication fine, à elles seules, ne suffiraient peut-être plus.

Liss Ndiago vs Ada Fass pour commencer

Avant cette confrontation qui promet, les amateurs auront d'abord droit à une aussi tout aussi alléchante, déjà ce samedi : Liss Ndiago vs Ada Fass. Pour faire court, ce n'est pas le grand amour entre ces deux lutteurs. Ce samedi, ils auront donc l'occasion de régler leurs comptes dans l'enceinte.

Sur le papier, malgré sa dernière défaite, Ada Fass semble partir favori, s'il mise sur la lutte pure. Il pourrait ainsi renouer avec la victoire. Mais en face, Liss Ndiago dispose de l'avantage en ce qui concerne la bagarre. En gros, personne ne manque d'atout pour dérouter son vis-à-vis. Toujours est-il que le vainqueur marquera des points considérables dans sa trajectoire vers le cercle encore un peu lointain des ténors.

MAMADOU DIOP