Hygiène menstruelle

La deuxième phase d’un projet d’appui à la gestion de l’hygiène des menstrues (GHM) a été lancée pour les filles de 18 établissements scolaires des départements de Thiès et Tivaouane (ouest), a constaté l’APS, jeudi. Le projet GHM sera mis en œuvre par la Fédération Kajoor Jankeen et l’inspection d’académie (IA) de Thiès, dans les écoles élémentaires, collèges et lycées choisis. ‘’Nous pouvons nous enorgueillir des résultats obtenus, parce qu’ils peuvent aider à briser le tabou autour de la gestion des menstrues’’, a dit la secrétaire générale de l’IA de Thiès, Khady Sow Diop, en parlant du bilan de la première phase du projet.

‘’Des établissements dirigés par des hommes sont au cœur de la mise en œuvre du projet et posent des actes permettant de prendre en charge la spécificité de la fille, concernant les menstrues’’, a observé Mme Diop. Elle explique que ‘’le projet GHM met en place des commodités nécessaires pour que la fille puisse se mouvoir dans l’espace scolaire, en toute sécurité et avec une prise en charge correcte et normale de son genre’’.

Selon Khady Sow Diop, 12 écoles ont bénéficié de la première phase du projet, qui a permis de réhabiliter, de construire et d’équiper des blocs d’hygiène. Des surveillants gestionnaires de boîtes à pharmacie et des techniciennes de surface ont été formés par le projet, a assuré Mme Diop. D’autres établissements scolaires souhaitent en bénéficier, selon elle. Selon Alioune Dieng, un des dirigeants de la Fédération Kajoor Jankeen, l’association suisse Action solidaire pour l’éducation et le développement est le principal soutien financier du projet d’appui à la gestion de l’hygiène des menstrues. Grâce à elle, neuf écoles ont bénéficié de cette initiative, avec un financement de 190 999 743 francs CFA, a indiqué M. Dieng. Il souhaite que les collectivités territoriales soutiennent le projet.