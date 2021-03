Suspension cours

Le ministère de l’Education nationale a sorti un communiqué pour annoncer la suspension des cours dans les établissements publics, comme privés, d’enseignement général, technique et professionnel, ainsi que dans les différents cycles : préscolaire, élémentaire et moyen secondaire.

‘’Dans le souci de protéger les élèves, les enseignants et l’administration scolaire des manifestations accompagnées de scènes de violence qui ont fortement perturbé le déroulement des enseignement apprentissages la semaine dernière, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, et le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, portent à l’attention de l’ensemble des acteurs du système éducatif que les cours dans les écoles et dans les établissements publics, comme privés, d’enseignement général, technique et professionnel, ainsi que dans les différents cycles préscolaire, élémentaire et moyen-secondaire sont suspendus du lundi 8 mars au samedi 13 mars 2021 sur l’étendue du territoire national’’, dit la note.

...A l’instar du préscolaire, de l’élémentaire et du moyen-secondaire, le ministère de l’Enseignement supérieur a aussi annoncé, hier, une suspension des enseignements universitaires se déroulant en présentiel, pendant une semaine, à partir du lundi 8 mars à 8 h. Selon un communiqué de la tutelle, les cours en présentiel reprendront le lundi 15 mars à 8 h.

La décision, qui concerne les universités publiques et privées, selon la même source, a été prise en vue de ‘’la sécurité et de la préservation de l’intégrité des étudiants, des enseignants et du personnel administratif des universités’’. Les instituts supérieurs d’enseignement professionnel et les établissements privés d’enseignement supérieur sont également concernés par cette mesure. Le ministère ‘’réitère son appel à la sérénité et à l’apaisement dans les espaces pédagogiques et sociaux’’.