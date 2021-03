Après avoir clamé haut et fort sa compréhension des attentes de la jeunesse, suite aux violentes émeutes qu’a connues le pays, le chef de l’Etat compte dégager plus 350 milliards de francs CFA pour le financement des jeunes et des femmes.

En une semaine, la jeunesse sénégalaise a enfin réussi à attirer l’attention du président de la République. Si les violentes manifestations des derniers jours ont abouti, lundi, à une adresse à la Nation du chef de l’Etat, les jeunes étaient encore au cœur des discussions du Conseil des ministres tenus au palais. Un acte symbolique, d’abord, pour rendre hommage aux dix personnes officiellement décédées lors des affrontements entre jeunes et forces de l’ordre. Macky Sall a décidé de décréter, ce jeudi 11 mars 2021, journée de deuil national à la mémoire des défunts. ‘’Les drapeaux seront en berne en ce jour de communion, de recueillement et de prières pour nos chers disparus’’, dit-on dans le communiqué rendu public par le porte-parole du gouvernement.

Assurant avoir entendu les complaintes de la jeunesse lors son message à la Nation du 8 mars 2021, le chef de l’Etat veut réagir aux ‘’nouveaux impératifs, enjeux et urgences signalés’’. Ceux-ci seront désormais, selon Macky Sall, la réorientation des priorités autour de la jeunesse. Et dans cette perspective, ‘’outre les emplois salariés et les recrutements importants prévus dans plusieurs secteurs, c’est 350 milliards F CFA, au moins, qui seront mobilisés pour le financement des jeunes et des femmes’’, sur la période 2021-2023. Ces ressources publiques exceptionnelles, détaille le communiqué, vont financer la première phase de la mise en œuvre du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, à raison de 150 milliards pour l’année 2021, 100 milliards pour 2022 et 100 milliards pour 2023.

En mode ‘’Fast track’’, ce ‘’qui doit plus que jamais être une réalité dans la mise en œuvre des projets et programmes du PSE et particulièrement le PSE/Jeunesse’’, Macky Sall veut aller vite. Avec l’accentuation de la mobilisation générale pour accélérer la réalisation des 45 centres départementaux de formation professionnelle et des 45 maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Projets à propos desquels il espère discuter avec les jeunes lors du premier Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes dont il a demandé aux ministres de l’Emploi et de la Jeunesse, en relation avec celui des Finances et du Budget et les autres ministres concernés, de préparer minutieusement la tenue, au plus tard le 10 avril 2021. D’ici là, le président de la République recevra, prochainement, des représentants d’organisations de jeunes et de mouvements de jeunesse.

Dans cet objectif de création d’emplois, le chef de l’Etat exhorte également le secteur privé à développer une Initiative complémentaire de soutien à l’emploi et à l’insertion des jeunes à l’image de la convention "Etat-Employeurs".

La tension reste toutefois tendue entre le chef de l’Etat et la jeunesse. La libération d’Ousmane Sonko, dont l’arrestation a été l’étincelle à l’origine des heurts de la semaine dernière, n’a pas éteint la mobilisation. Sur les réseaux sociaux, un vaste mouvement de dénonciation de bavures policières est en marche. Des vidéos documentées et des témoignages à l’encontre des forces de l’ordre tirant à balles réelles sur des manifestants circulent. Beaucoup de responsables politiques du Pastef/Les patriotes sont encore retenus en prison, après leurs arrestations dans le cadre de l’affaire dite Sonko-Adji Sarr. De même que des activistes à l’image de Guy Marius Sagna, leader du mouvement Frapp/France dégage.

Macky salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, et annonce la fin de l’état de catastrophe sanitaire

Malgré les 10 morts dénombrés dans la répression des manifestants et la vague d’arrestations de jeunes qui continue, le président de la République ‘’salue, encore une fois, le professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui ont su gérer la situation avec une parfaite maîtrise et un sang-froid admirable’’. En même temps, il exhorte les populations, ‘’les forces vives de la nation, les jeunes notamment, à garder le calme et la sérénité, à consolider la stabilité et la paix sociale qui ont toujours caractérisé le Sénégal, pays de démocratie exemplaire, de respect des Droits de l’homme et, surtout, incarnation internationale remarquable de l’Etat de droit’’.

Les régions de Dakar et de Thiès vivent, depuis le 22 janvier 2021, sous le régime de l’état de catastrophe sanitaire. Celui-ci prendra fin le 19 mars 2021 à minuit, annonce Macky Sall. Il ne saisira pas l’Assemblée nationale pour une nouvelle prorogation. Lundi dernier, il avait déjà procédé à l’allègement du couvre-feu qui passe de minuit à 5 h dans les deux régions les plus touchées par la pandémie de coronavirus. Ces décisions, explique-t-il, ont l’objectif d’amener à la reprise notable du travail de nuit et à la relance des activités économiques.

La campagne de commercialisation arachidière pour apporter un peu de positif

Le secteur agricole tient tout de même un rythme qui satisfait le chef de l’Etat. D’ailleurs, il s’est félicité du ‘’bon déroulement de la campagne de commercialisation arachidière, avec 564 415 t collectées en 98 jours, pour des ressources d’un montant de 170 milliards F CFA injectés dans le monde rural’’.

Macky Sall a, sur la même lancée, validé le budget de la prochaine campagne de production agricole 2021-2022 qui s’élève à 60 milliards F CFA.

Toujours dans la gestion des ressources offertes par la nature, le chef de l’Etat a demandé au ministre de l’Environnement et du Développement durable de lui proposer une matrice d’actions prioritaires, ainsi qu’un dispositif fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Coalition nationale pour accélérer la mise en œuvre du Programme de la Grande muraille verte. Ce projet, initiative phare de l’Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique, ambitionne de transformer la vie de millions de personnes, en créant une mosaïque d’écosystèmes verts et productifs. Il concerne un long couloir de 15 km de large traversant tout le continent africain sur 7 800 km, en passant par 11 pays, reliant Dakar à Djibouti.

Pour gérer la partition sénégalaise, le chef de l’Etat exhorte le ministre de l’Environnement et du Développement durable, en relation avec le ministre des Finances et du Budget, à intensifier le déploiement des programmes de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (ASRGMV), encadrés par un contrat de performance triennal fixant les objectifs en termes de reboisement et de revitalisation du patrimoine forestier.

Lamine Diouf