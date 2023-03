En marge de la conférence annuelle organisée par l’Association des épouses des gendarmes, le haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire (Haucomgen) a mis en garde les fauteurs de troubles. Force restera à la loi, selon le général de division Moussa Fall.

La conférence annuelle organisée par l’Association des épouses des gendarmes a permis au haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire (Haucomgen) de jurer que la paix dans ce pays sera assurée par les forces de défense et de sécurité. Ceux qui tenteront de semer le chaos seront punis sévèrement, selon le général de division Moussa Fall.

‘’Soyez rassuré sur ce point. On sait ce qu’on doit faire et on le fera en se basant sur la loi. On peut accuser une personne, la calomnier. C’est une chose qui a toujours existé. Même le Prophète (PSL) n’a pas échappé à cette pratique. Il a tout entendu. Mais cela ne l’a pas empêché d’être le sceau de l’humanité. Une personne doit avoir des objectifs. Soyez zen. Ne craignez rien’’, a soutenu le patron de la gendarmerie sous une salve d'applaudissements.

Il a demandé à la famille de la grande maréchaussée de ne pas penser à lui ni à la gendarmerie. La seule chose qu’il a voulu dire aux épouses d’hommes en bleu est que tant qu’il serait à la tête de la gendarmerie nationale, seule la paix va régner au Sénégal. ‘’Rien d’autre ne peut se produire ici. On nous paie à la fin du mois pour assurer votre sécurité, celle de tout le pays. Raison pour laquelle nous voulons mériter notre salaire quand on nous paie à la fin du mois. Pour les menaces, cela me laisse de marbre. Je ne vais pas citer de noms, mais ce qui est sûr est que vous pouvez dormir tranquillement quand vous rentrez chez vous. Je le dis parce que nous avons des moyens inconnus du grand peuple et qui sont là en bon endroit. Toute personne qui tentera de saboter ce pays, nous allons lui faire face. C’est tout. Dieu est contrôle. Voilà ce que je voulais vous éclairer pour que toute la famille ne soit pas inquiétée’’, a promis le général Fall.

Il a ajouté sans citer de noms : ‘’Dans ce pays, il y a des gens qui sont comme des perroquets. Ils passent tout le temps à cancaner. Mais il ne sait rien de ce qu’il dit. S’il y a des gens qui vont faire le dur, ils n’ont qu’à venir se frotter à nous et défier les gendarmes ou dire qu’ils vont passer ailleurs que le chemin tracé par les gendarmes. Ils vont par force suivre le chemin des gendarmes et rien ne va se passer après. Devant un État fort, on ne joue pas par défaut, on va perdre. Nous ne souhaitons pas en arriver là. Soyez tranquilles. Le Sénégal est entre de très bonnes et sûres mains. Qu’ils soient de la police, de la gendarmerie ou de l'armée, c’est des responsables qui les dirigent. Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils savent se défendre et faire régner l’ordre quand il le faut. Celui qui s’y frotte s’y pique. Que la paix règne dans ce pays, car elle est bénéfique à tous.’’

AMADOU FALL