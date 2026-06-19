Yankhoba dieme visite ses services

Le ministre des Forces armées, Yankoba Diémé, a effectué jeudi une visite à l’état-major du haut-commandement de la Gendarmerie nationale. Il s'agit de son premier déplacement au sein de l'Institution depuis sa nomination au gouvernement. Accueilli au quartier Samba Diéry Diallo de Colobane par le général de division Martin Faye, haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le ministre a assisté à une présentation consacrée à l’organisation, aux missions et aux capacités opérationnelles de la Gendarmerie.

La visite a été marquée par plusieurs démonstrations, notamment dans les domaines de la surveillance aérienne par drone. Des opérations menées à Diamniadio et en mer ont permis de mettre en avant les moyens technologiques déployés par l’Institution dans le cadre de ses missions de sécurité et de surveillance. Le ministre a également visité plusieurs unités spécialisées, parmi lesquelles l’Escadrille des drones, la Section spéciale chargée de la protection de l’environnement, la Légion de gendarmerie d’intervention, ainsi que les groupements cynotechniques et de cavalerie montée.

La séquence s’est achevée par une démonstration du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), unité spécialisée dans les opérations à haut risque. Cette visite a permis au nouveau ministre des Forces armées de prendre connaissance des moyens, des missions et des perspectives de développement de la Gendarmerie nationale, dans un contexte marqué par l’évolution des défis sécuritaires.

À l’issue de la rencontre, Yankoba Diémé a réaffirmé l’importance de la Gendarmerie dans le dispositif national de défense et de sécurité et exprimé sa volonté d’accompagner le renforcement de ses capacités opérationnelles.