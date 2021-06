Yerim Mbagnick Diop

Le directeur de la Pharmacie et du Médicament, Yérim Mbagnick Diop, a organisé ce week-end deux journées de consultations gratuites et de distribution gratuite de médicaments à la population mbouroise. A cette occasion, près d’un millier de personnes ont bénéficié des soins de deux équipes médicales installées sur deux sites de la capitale de la Petite Côte.

Ce sont deux équipes de médecins généralistes et spécialistes qui ont été mobilisées pour les deux jours de consultations gratuites organisées le vendredi et le samedi derniers, au CDEPS de Mbour et au poste de santé de Tripano. Selon le professeur Yérim Diop, cette activité reprend après une pause de trois années.

‘’Cette journée s’inscrit dans le cadre de la solidarité sanitaire dans le département de Mbour que j’organise depuis quelques années. On a fait des consultations en médecine générale, en pédiatrie, en cardiologie. On a également fait des dépistages du cancer du col, du diabète, de l’hypertension, etc.’’, explique-t-il. Pour enrôler le maximum de patients dans le besoin, il s’est attaché la collaboration des Badiénou Gokh qui, selon lui, ‘’occupent une place importante dans le dispositif sanitaire du pays. Parce qu’il y a beaucoup de personnes analphabètes au Sénégal et ces Badiénou Gokh servent de relais communautaires’’.

...En effet, d’après lui, l’esprit de cette activité repose sur une volonté ‘’d’offrir de (leur) savoir et savoir-faire aux populations mbouroises pour soulager ceux qui sont malades et qui n’ont peut-être pas les moyens d’aller à l’hôpital. Nous leur avons également donné des médicaments d’une valeur d’environ 6 millions de francs CFA’’, a-t-il informé.

Conscient de l’insuffisance de ce geste par rapport aux besoins, le Pr. Diop a promis de trouver des moyens pour voir avec ces jeunes médecins, surtout ceux qui sont de Mbour, la possibilité d’offrir chaque mois, dans un quartier, des consultations gratuites avec ou sans médicaments, pour orienter les personnes. ‘’Mieux, dans le courant du mois de juillet, il y aura une consultation à Grand Mbour. Puis on va essayer d’en organiser à Médine, puis dans la zone Sonatel, en fonction de nos moyens, avec nos partenaires qui nous accompagnent’’, promet le professeur Yérim Mbagnick Diop.