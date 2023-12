Un projet musical visant à promouvoir l'entrepreneuriat, le civisme et le patriotisme a été lancé par la Jeunesse Patronale du Sénégal (JPS) en collaboration avec la Musique Principale des Forces Armées Sénégalaises et Noumoucounda. La chanson, enregistrée par des artistes renommés de la scène musicale sénégalaise, met l'accent sur le concept d'Armée-Nation cher à feu le Président Léopold Sédar Senghor, la volonté de vivre ensemble et le concept "tokk fi ligueye fi".

Cette chanson est destinée à devenir le thème de campagne de l'élection présidentielle prévue en 2024. "Tout le monde est invité à soutenir ce projet musical qui, au-delà de la sensibilisation à la paix, implique également la tenue de caravanes de l'entrepreneuriat dans tout le Sénégal afin de promouvoir une économie circulaire ", lit-on dans le communiqué de presse reçu par la rédaction.