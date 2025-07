Koutal, située entre les communes de Latmingué et de Ndiaffate, ainsi qu’une vingtaine de villages voisins traversent une crise profonde d’accès à l’eau potable. Pourtant dotée d’un forage construit à l’origine par la Caritas pour garantir un approvisionnement équitable, la zone subit aujourd’hui les conséquences d’une gestion défaillante. Le porte-parole des populations affectées, Abdourahmane Sy, alerte sur la gravité de la situation : "Ce forage devait desservir plus de 2 000 foyers, soit près de 12 000 personnes. Mais aujourd’hui, à cause des pannes répétées et du manque d’entretien, nous subissons des coupures interminables." Les problèmes sont multiples : un réseau de distribution vétuste, des réparations précaires sur des canalisations dégradées et une eau souvent salée, voire impropre à la consommation. "Quand il y a une panne d’électricité, le forage s’arrête, car il n’y a pas de carburant pour le groupe électrogène, alors qu’il a été offert spécialement pour cela", déplore Abdourahmane Sy.

De plus, les habitants doivent payer des frais supplémentaires pour un service déjà défaillant. "Lorsque les compteurs sont encrassés, on nous impose un nettoyage à 1 000 F CFA. Comment justifier un tel coût dans des villages où les revenus sont si modestes ?", s’indigne-t-il. Face à cette urgence, les populations de Koutal et des villages environnants interpellent les autorités. "Nous demandons au ministre de l’Hydraulique d’intervenir rapidement. Cette zone doit être incluse dans la phase 2 du Projet national d’eau potable pour que nos familles aient enfin un accès fiable à l’eau", insiste Abdourahmane Sy.

En l’absence de solutions durables, des milliers de personnes continuent de souffrir au quotidien. La crise de l’eau à Koutal illustre les inégalités persistantes en matière d’accès aux services essentiels et appelle une réponse urgente des pouvoirs publics.

BACHIR KANE