Nomination UA

L’ambassadeur sénégalais, El Hadj Ibrahima Diène, plus connu sous le nom de ‘’Boly’’, a été officiellement nommé Représentant spécial du président de la Commission de l’Union africaine pour la Somalie et Chef de la Mission de soutien de l'Union africaine en Somalie (Aussom). Il est arrivé ce week-end à Mogadiscio, où il a été accueilli à l’aéroport international d’Aden Abdulle par de hauts responsables de l’Union africaine et du gouvernement fédéral somalien.

Parmi les personnalités présentes, figuraient le vice-ministre somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ishaq Mahmoud Mursal, ainsi que l’ambassadeur adjoint Mouktar Osman Karie, le commandant de la force Aussom, le lieutenant-général Sam Kavuma, et plusieurs hauts responsables des secteurs des droits humains, de la police et de l’égalité des genres. Cette nomination marque un tournant stratégique dans la mission de l’Union africaine en Somalie, alors que le pays poursuit sa transition sécuritaire dans un contexte encore fragile.

Le diplomate sénégalais apporte à ce poste une expertise reconnue dans les opérations de paix et la diplomatie de crise. Il a occupé de hautes fonctions au Sénégal et à l’international, avec une solide expérience des zones de conflit, notamment en République démocratique du Congo, en Syrie, au Mali et au sein de missions politiques spéciales comme l’Unoca. Polyglotte, formé dans plusieurs académies militaires et institutions internationales, l’ambassadeur Diène est titulaire de plusieurs diplômes et masters en études militaires, sciences politiques, aéronautiques et gestion de programme.